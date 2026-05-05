Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien haben am Wochenende die Fans in Fußball-Bayern angelockt? Wir haben wieder für euch die Zuschauerzahlen vom vergangenen Wochenende (01.05. - 03.05.) aus den Verbandsligen:
(+)Topwerte
1. Würzburger Kickers - SV Wacker Burghausen 4:1 - Zuschauer: 2.519
2. SpVgg Unterhaching - FC Memmingen 1:2 - Zuschauer: 2.125
3. SpVgg Ansbach - SpVgg Greuther Fürth II 3:1 - Zuschauer: 1.340
(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - TSV Buchbach 8:1 - Zuschauer: 220
(+)Topwerte
1. SpVgg Bayern Hof - SSV Jahn Regensburg II 2:1 - Zuschauer: 1.026
2. SC Eltersdorf - ASV Neumarkt 3:0 - Zuschauer: 850
3. ASV Cham - SC Großschwarzenlohe 6:2 - Zuschauer: 700
(-) Minuskulisse
FC Coburg - FC Ingolstadt II 4:0 - Zuschauer: 100
(+)Topwerte
1. SV Schalding-Heining - Türkspor Augsburg 3:0 - Zuschauer: 422
2. FC Sportfreunde Schwaig - SV Erlbach 2:0 - Zuschauer: 350
3. TuS Geretsried - TSV Landsberg 1:2 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
Türkgücü München - TSV Kottern 2:1 - Zuschauer: 75
(+)Topwerte
1. 1. FC Bad Kissingen - DJK Hain 0:1 - Zuschauer: 270
2. SV Vatan Spor - SV Alemannia Haibach 0:1 - Zuschauer: 250
3. TSV Eisingen - TSV Karlburg 2:1 - Zuschauer: 215
(-) Minuskulisse
TuS Leider - DJK Don Bosco Bamberg 1:1 - Zuschauer: 115
(+)Topwerte
1. TSV Buch - SpVgg Jahn Forchheim 4:0 - Zuschauer: 320
2. FC Eintracht Münchberg - SC 04 Schwabach 1:0 - Zuschauer: 250
2. DJK Ammerthal - SpVgg Mögeldorf 0:2 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
SG Quelle Fürth - SVG Steinachgrund (Nichtantritt Gast)
(+)Topwerte
1. FC Teisbach - SSV Eggenfelden 3:1 - Zuschauer: 360
2. SpVgg Landshut - FC Tegernheim 3:1 - Zuschauer: 250
3. FC Dingolfing - TSV Bogen 5:0 - Zuschauer: 215
(-) Minuskulisse
TSV Bad Abbach - FC Kosova Regensburg 2:1 - Zuschauer: 100
(+)Topwerte
1. SB Chiemgau Traunstein - TSV Kastl 1:3 - Zuschauer: 386
2. TSV 1880 Wasserburg - SVN München 5:0 - Zuschauer: 275
3. ESV Freilassing - FC Wacker München 5:1 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
Kirchheimer SC - FC Schwabing 2:1 - Zuschauer: 60
(+)Topwerte
1. FC Kempten - SSV Niedersonthofen 0:0 - Zuschauer: 450
2. TSV Rain - TSV Aindling 1:0 - Zuschauer: 300
3. FC Ehekirchen - 1. FC Sonthofen 2:0 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
SC Oberweikertshofen - SV Manching 0:3 - Zuschauer: 50