 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (20.03. - 22.03.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:45 Uhr
2.607 Zuschauer kamen am vergangenen Freitag an den Würzburger Dallenberg - Topwert des Wochenendes! Und die Kickers Fans würdigten auch den entlassenen Coach Marc Reitmaier.
2.607 Zuschauer kamen am vergangenen Freitag an den Würzburger Dallenberg - Topwert des Wochenendes! Und die Kickers Fans würdigten auch den entlassenen Coach Marc Reitmaier. – Foto: Imago Images

Wie war der Zuschauerzuspruch am vergangenen Wochenende im Verbandsbereich? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Regionalliga Bayern

(+)Topwerte
1. Würzburger Kickers - Viktoria Aschaffenburg 4:0 - Zuschauer: 2.607
2. SV Wacker Burghausen - TSV Buchbach 0:0 - Zuschauer: 2.108
3. SpVgg Unterhaching - VfB Eichstätt 1:0 - Zuschauer: 2025

(-) Minuskulisse
FC Augsburg II - TSV Aubstadt 3:3 - Zuschauer: 230

Bayernliga Nord

(+)Topwerte
1. SpVgg Weiden - SSV Jahn Regensburg II 1:0 - Zuschauer: 912
2. FC Eintracht Bamberg - FSV Stadeln 2:0 - Zuschauer: 488
3. TSV Neudrossenfeld - SC Großschwarzenlohe 3:2 - Zuschauer: 300

(-) Minuskulisse
SV Fortuna Regensburg - ATSV Erlangen 2:2 - Zuschauer: 120
FC Ingolstadt II - SpVgg Bayern Hof 3:1 - Zuschauer: 120

Das Weidener Wasserwerk bleibt ein Zuschauermagnet. Gegen den SSv Jahn II kamen über 900 Zuschauer - Topwert in den Bayernligen!
Das Weidener Wasserwerk bleibt ein Zuschauermagnet. Gegen den SSv Jahn II kamen über 900 Zuschauer - Topwert in den Bayernligen! – Foto: Werner Franken

Bayernliga Süd

(+)Topwerte
1. SV Schalding-Heining - SV Heimstetten 0:1 - Zuschauer: 438
1. SV Erlbach - FC Sturm Hauzenberg 2:1 - Zuschauer: 423
3. TSV Kottern - SV Kirchanschöring 0:3 - Zuschauer: 300

(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen - FC Ismaning 2:1 - Zuschauer: 150

Landesliga Nordwest

(+)Topwerte
1. FT Schweinfurt - DJK Schwebenried/Schw. 2:1 - Zuschauer: 233
2. TSV Eisingen - TuS Frammersbach 1:1 - Zuschauer: 200
3. TSV Karlburg - DJK Hain 4:1 - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor - ASV Rimpar 3:2 - Zuschauer: 100

Landesliga Nordost

(+)Topwerte
1. SV Unterreichenbach - SpVgg Jahn Forchheim 1:5 - Zuschauer: 250
1. DJK Ammerthal - 1. SC Feucht 1:1 - Zuschauer: 250
3. SC 04 Schwabach - ASV Weisendorf 3:0 - Zuschauer: 170

(-) Minuskulisse
SpVgg Mögeldorf - FC Vorwärts Röslau 2:0 - Zuschauer: 70

Landesliga Mitte

(+)Topwerte
FC Teisbach - ASV Burglengenfeld 0:2 - Zuschauer: 335
TSV Seebach - TSV Bogen 1:1 - Zuschauer: 230
SpVgg Lam - SSV Eggenfelden 4:0 - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
FC Dingolfing - SC Luhe-Wildenau 4:0 - Zuschauer: 100

Landesliga Südost

(+)Topwerte
1. TSV 1880 Wasserburg - SpVgg Unterhaching II 3:0 - Zuschauer: 805
2. SB Chiemgau Traunstein - SV Aubing 3:2 - Zuschauer: 277
3. TSV Kastl - TSV 1865 Murnau 2:2 - Zuschauer: 179

(-) Minuskulisse
TSV Eintracht Karlsfeld - ESV Freilassing 1:1 - Zuschauer: 60

Landesliga Südwest

(+)Topwerte
1. FC Ehekirchen - TSV 1865 Dachau 1:2 - Zuschauer: 300
2. FSV Pfaffenhofen - 1. FC Sonthofen 0:4 - Zuschauer: 200
2. TSV Rain - TSV Schwabmünchen 1:0 - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
TSV Hollenbach - VfB Durach 2:0 - Zuschauer: 120