Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Die Winterpause ist vorbei: Die Verbandsligen in Bayern sind am vergangenen Wochenende regulär in die Frühjahrsrunde gestartet. War das Interesse nach der langen Pause groß? Wir werfen einen Blick auf die Zuschauerzahlen:
Topwerte (+)
1. 1. FC Nürnberg II - Würzburger Kickers 1:0 - Zuschauer: 1.503
2. VfB Eichstätt - SpVgg Bayreuth 1:1 - Zuschauer: 800
3. Viktoria Aschaffenburg - TSV Schwaben Augsburg 1:2 - Zuschauer: 767
Minuskulisse (-)
FC Augsburg II - SpVgg Ansbach 0:0 - Zuschauer: 382
Topwerte (+)
1. ATSV Erlangen - SC Eltersdorf 1:2 - Zuschauer: 680
2. Würzburger FV - DJK Gebenbach 1:0 - Zuschauer: 604
3. ASV Cham - TSV Neudrossenfeld 2:0 - Zuschauer: 400
Minuskulisse (-)
SSV Jahn Regensburg II - FC Coburg 2:0 - Zuschauer: 40
Topwerte (+)
1. SV Kirchanschöring - Türkspor Augsburg 2:0 - Zuschauer: 421
2. TSV Landsberg - FC Deisenhofen 4:2 - Zuschauer: 380
3. FC Sturm Hauzenberg - Türkgücü München 1:0 - Zuschauer: 300
3. 1860 München II - FC Sportfreunde Schwaig 3:0 - Zuschauer: 300
Minuskulisse (-)
SV Heimstetten - TSV Kottern 3:0 - Zuschauer: 150
Topwerte (+)
1. TuS Frammersbach - FT Schweinfurt 3:3 - Zuschauer: 270
2. 1. FC Fuchsstadt - Vatan Spor Augsburg 0:1 - Zuschauer: 251
3. TSV Großbardorf - TSV Abtswind 1:1 - Zuschauer: 240
Minuskulisse (-)
TSV Mönchröden - TSV Eisingen 1:2 - Zuschauer: 110
Topwerte (+)
1. TSC Neuendettelsau - SpVgg Mögeldorf 2:1 - Zuschauer: 300
2. TSV Buch - DJK Ammerthal 0:1 - Zuschauer: 240
3. SV Lauterhofen - SVG Steinachgrund 3:1- Zuschauer: 214
Minuskulisse (-)
SG Quelle Fürth - SV Buckenhofen 6:0 - Zuschauer: 80
Topwerte (+)
1. FC Teisbach - SpVgg Landshut 1:3 - Zuschauer: 475
2. DJK Vornbach - TSV Seebach 1:3 - Zuschauer: 350
3. SC Luhe-Wildenau - SSV Eggenfelden 3:0 - Zuschauer: 207
Minuskulisse (-)
TSV Bogen - FC Tegernheim 4:1 - Zuschauer: 120
Topwerte (+)
1. FC Wacker München - TSV Kastl 2:1 - Zuschauer: 200
2. TSV 1860 Rosenheim - TSV Murnau 1:1 - Zuschauer: 185
3. SV Aubing - FC Schwabing 1:0 - Zuschauer: 150
3. VfB Hallbergmoos - 1. FC Garmisch-Partk. 4:0 - Zuschauer 150
Minuskulisse (-)
SpVgg Unterhaching II - SVN München 0:0 - Zuschauer: 30
Topwerte (+)
TSV Schwabmünchen - FSV Pfaffenhofen 1:1 - Zuschauer: 305
TSV Hollenbach - FC Ehekirchen 1:1 - Zuschauer: 280
VfB Durach - SC Oberweikertshofen 3:2 - Zuschauer: 200
Minuskulisse (-)
FC Kempten - TSV Aindling 2:0 - Zuschauer: 80