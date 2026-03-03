 2026-02-20T12:29:42.904Z

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (27.02. - 01.03.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die U23 des 1. FC Nürnberg siegte im Topspiel der Regionalliga Bayern. 1.500 Fans waren im Max-Morlock-Stadion dabei.
Die Winterpause ist vorbei: Die Verbandsligen in Bayern sind am vergangenen Wochenende regulär in die Frühjahrsrunde gestartet. War das Interesse nach der langen Pause groß? Wir werfen einen Blick auf die Zuschauerzahlen:

Regionalliga Bayern

Topwerte (+)
1. 1. FC Nürnberg II - Würzburger Kickers 1:0 - Zuschauer: 1.503
2. VfB Eichstätt - SpVgg Bayreuth 1:1 - Zuschauer: 800
3. Viktoria Aschaffenburg - TSV Schwaben Augsburg 1:2 - Zuschauer: 767

Minuskulisse (-)
FC Augsburg II - SpVgg Ansbach 0:0 - Zuschauer: 382

Bayernliga Nord

Gut voll: 680 Zuschauer wollten in der Bayernliga Nord das Erlanger Derby sehen.
Topwerte (+)
1. ATSV Erlangen - SC Eltersdorf 1:2 - Zuschauer: 680
2. Würzburger FV - DJK Gebenbach 1:0 - Zuschauer: 604
3. ASV Cham - TSV Neudrossenfeld 2:0 - Zuschauer: 400

Minuskulisse (-)
SSV Jahn Regensburg II - FC Coburg 2:0 - Zuschauer: 40

Bayernliga Süd


Topwerte (+)
1. SV Kirchanschöring - Türkspor Augsburg 2:0 - Zuschauer: 421
2. TSV Landsberg - FC Deisenhofen 4:2 - Zuschauer: 380
3. FC Sturm Hauzenberg - Türkgücü München 1:0 - Zuschauer: 300
3. 1860 München II - FC Sportfreunde Schwaig 3:0 - Zuschauer: 300

Minuskulisse (-)
SV Heimstetten - TSV Kottern 3:0 - Zuschauer: 150

Landesliga Nordwest


Topwerte (+)
1. TuS Frammersbach - FT Schweinfurt 3:3 - Zuschauer: 270
2. 1. FC Fuchsstadt - Vatan Spor Augsburg 0:1 - Zuschauer: 251
3. TSV Großbardorf - TSV Abtswind 1:1 - Zuschauer: 240

Minuskulisse (-)
TSV Mönchröden - TSV Eisingen 1:2 - Zuschauer: 110

Landesliga Nordost


Topwerte (+)
1. TSC Neuendettelsau - SpVgg Mögeldorf 2:1 - Zuschauer: 300
2. TSV Buch - DJK Ammerthal 0:1 - Zuschauer: 240
3. SV Lauterhofen - SVG Steinachgrund 3:1- Zuschauer: 214

Minuskulisse (-)
SG Quelle Fürth - SV Buckenhofen 6:0 - Zuschauer: 80

Schöne Kulisse: 475 Zuschauer wollten in der Landesliga Mitte das Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Teisbach und der SpVgg Landshut sehen - Topwert in den Landesligen.
Landesliga Mitte


Topwerte (+)
1. FC Teisbach - SpVgg Landshut 1:3 - Zuschauer: 475
2. DJK Vornbach - TSV Seebach 1:3 - Zuschauer: 350
3. SC Luhe-Wildenau - SSV Eggenfelden 3:0 - Zuschauer: 207

Minuskulisse (-)
TSV Bogen - FC Tegernheim 4:1 - Zuschauer: 120

Landesliga Südost


Topwerte (+)
1. FC Wacker München - TSV Kastl 2:1 - Zuschauer: 200
2. TSV 1860 Rosenheim - TSV Murnau 1:1 - Zuschauer: 185
3. SV Aubing - FC Schwabing 1:0 - Zuschauer: 150
3. VfB Hallbergmoos - 1. FC Garmisch-Partk. 4:0 - Zuschauer 150

Minuskulisse (-)
SpVgg Unterhaching II - SVN München 0:0 - Zuschauer: 30

Landesliga Südwest

Topwerte (+)
TSV Schwabmünchen - FSV Pfaffenhofen 1:1 - Zuschauer: 305
TSV Hollenbach - FC Ehekirchen 1:1 - Zuschauer: 280
VfB Durach - SC Oberweikertshofen 3:2 - Zuschauer: 200

Minuskulisse (-)
FC Kempten - TSV Aindling 2:0 - Zuschauer: 80