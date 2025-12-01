Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (28.11. - 30.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? In den Verbandsligen stand offiziell der letzte Spieltag vor der Winterpause an, doch zahlreiche Partien mussten allerdings erneut abgesagt werden.
(+) Topwerte
1. Würzburger Kickers - TSV Buchbach (1:0) - Zuschauer: 1.499
2. SpVgg Ansbach - DJK Vilzing (0:3) - Zuschauer: 632
3. Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth (0:1) - Zuschauer: 603
(-)Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - FV Illertissen (1:2) - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
1. TSV Kornburg - SSV Jahn Regensburg II (1:4) - Zuschauer: 200
2. TSV Neudrossenfeld - ASV Neumarkt (1:3) - Zuschauer: 100
2. SV Fortuna Regensburg - FSV Stadeln (5:1) - Zuschauer: 100
(-)Minuskulisse
FC Ingolstadt II - SC Großschwarzenlohe (2:2) - Zuschauer: 60
(+) Topwerte
SV Heimstetten - TuS Geretsried (5:1) - Zuschauer: 100
(-)Minuskulisse
Türkgücü München - TSV Landsberg (0:4) - Zuschauer: 75
(+) Topwerte
1. Alemannia Haibach - TuS Leider (1:1) - Zuschauer: 350
2. DJK Schwebenried/Schw. - TuS Frammersbach (0:2) - Zuschauer: 230
3. 1. FC Lichtenfels - TSV Großbardorf (0:6) - Zuschauer: 220
(-)Minuskulisse
SV Vatan Spor Aschaffenburg - 1. FC 06 Bad Kissingen (0:2) - Zuschauer: 70
(+) Topwerte
1. SV Unterreichenbach - FC Eintracht Münchberg (1:1) - Zuschauer: 200
2. ASV Weisendorf - TSV Buch (1:0) - Zuschauer: 195
3. TSV 1860 Weißenburg - TSV Windeck Burgebrach (3:1) - Zuschauer: 75
(-)Minuskulisse
SpVgg Mögeldorf - SC 04 Schwabach (2:1) - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
1. SpVgg Landshut - SC Luhe-Wildenau (3:0) - Zuschauer: 100
1. 1. FC Passau - ASV Burglengenfeld (2:3) - Zuschauer: 100
3. TSV Bad Abbach - FC Teisbach (2:0) - Zuschauer: 70
(-)Minuskulisse
FC Kosova Regensburg - SV Schwandorf-Ettmannsdorf (1:3) - Zuschauer: 60
(+) Topwerte
1. TSV 1880 Wasserburg - FC Unterföhring (2:0) - Zuschauer: 187
2. TSV Murnau - FC Wacker München (3:1) - Zuschauer: 110
3. Kirchheimer SC - ESV Freilassing (3:1) - Zuschauer: 100
(-)Minuskulisse
1. FC Garmisch-Partenkirchen - TSV 1860 Rosenheim (0:3) - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. SV Cosmos Aystetten - TSV Hollenbach (1:1) - Zuschauer: 170
2. FSV Pfaffenhofen - FC Stätzling (4:1) - Zuschauer: 150
3. 1. FC Sonthofen - TSV Schwabmünchen (3:2) - Zuschauer: 120
(-)Minuskulisse
FV Illertissen II - FC Memmingen II (0:0) - Zuschauer: 60