Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (14.11. - 16.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse?
(+) Topkulissen
1. SpVgg Bayreuth - SpVgg Ansbach (2:3) - Zuschauer: 2.227
2. SpVgg Unterhaching - DJK Vilzing (5:0) - Zuschauer: 2.225
3. FC Würzburger Kickers - FV Illertissen (1:1) - Zuschauer: 2.111
(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - Viktoria Aschaffenburg (4:1) - Zuschauer: 214
(+) Topkulissen
1. ASV Cham - SpVgg Bayern Hof (2:0) - Zuschauer: 750
2. Würzburger FV - ATSV Erlangen (6:0) - Zuschauer: 447
3. TSV Kornburg - FSV Stadeln (1:1) - Zuschauer: 320
(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - ASV Neumarkt (6:2) - Zuschauer: 70
(+) Topkulissen
1. FC Gundelfingen - TSV Nördlingen (2:3) - Zuschauer: 810
2. SV Schalding-Heining - TSV Landsberg (0:3) - Zuschauer: 576
3. TuS Geretsried - TSV 1860 München II (2:1) - Zuschauer: 500
(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen- SV Erlbach (2:1) - Zuschauer: 220
(+) Topkulissen
1. DJK Hain - TuS Frammersbach (2:4) - Zuschauer: 340
2. TSV Eisingen - TSV Großbardorf (2:2) - Zuschauer: 200
3. TSV Karlburg - 1. FC Bad Kissingen (4:3) - Zuschauer: 181
(-) Minuskulisse
SV Alemannia Haibach - 1. FC Fuchsstadt (0:0) - Zuschauer: 120
(+) Topkulissen
1. DJK Ammerthal - SV Lauterhofen (3:0) - Zuschschauer: 575
2. SpVgg Jahn Forchheim - SC Neuendettelsau (4:0) - Zuschauer: 220
3. ASV Weisendorf - SV Buckenhofen (3:1) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
TSV 1860 Weißenburg - SG Quelle Fürth (1:1) - Zuschauer: 100
(+) Topkulissen
1. TSV Seebach - FC Dingolfing (1:0) - Zuschauer: 300
2. SpVgg Lam - ASV Burglengenfeld (4:2) - Zuschauer: 250
3. TSV Bogen - 1. FC Bad Kötzting (0:1) - Zuschauer: 240
(-) Minuskulisse
TSV Bad Abbach - SC Luhe-Wildenau (0:5) - Zuschauer: 100
(+) Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - VfB Hallbergmoos (2:3) - Zuschauer: 392
2. TSV Murnau - SV Aubing (2:0) - Zuschauer: 350
3. TSV 1880 Wasserburg - SV Dornach (3:0) - Zuschauer: 340
(-) Minuskulisse
SVN München - ESV Freilassing (0:3) - Zuschauer: 50
(+) Topkulissen
1. 1. FC Sonthofen - FC Kempten (5:1) - Zuschauer: 462
2. FSV Pfaffenhofen - TSV 1865 Dachau (1:2) - Zuschauer: 300
3. TSV Aindling - TSV Jetzendorf (2:0) - Zuschauer: 186
(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - FC Stätzling (2:0) - Zuschauer: 35