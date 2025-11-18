 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Raus aus dem Tunnel, rein ins Stadion: 2.227 Zuschauer empfingen am vergangenen Samstag die SpVgg Bayreuth und die SpVgg Ansbach.
Raus aus dem Tunnel, rein ins Stadion: 2.227 Zuschauer empfingen am vergangenen Samstag die SpVgg Bayreuth und die SpVgg Ansbach. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (14.11. - 16.11.)

Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (14.11. - 16.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse?

Regionalliga Bayern

(+) Topkulissen
1. SpVgg Bayreuth - SpVgg Ansbach (2:3) - Zuschauer: 2.227
2. SpVgg Unterhaching - DJK Vilzing (5:0) - Zuschauer: 2.225
3. FC Würzburger Kickers - FV Illertissen (1:1) - Zuschauer: 2.111

(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - Viktoria Aschaffenburg (4:1) - Zuschauer: 214

Bayernliga Nord

(+) Topkulissen
1. ASV Cham - SpVgg Bayern Hof (2:0) - Zuschauer: 750
2. Würzburger FV - ATSV Erlangen (6:0) - Zuschauer: 447
3. TSV Kornburg - FSV Stadeln (1:1) - Zuschauer: 320

(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - ASV Neumarkt (6:2) - Zuschauer: 70

Über 800 Zuschauer wollten das Schwabenduell in der Bayernliga Süd zwischen dem FC Gundelfingen und dem TSV Nördlingen sehen.
Über 800 Zuschauer wollten das Schwabenduell in der Bayernliga Süd zwischen dem FC Gundelfingen und dem TSV Nördlingen sehen. – Foto: Walter Brugger

Bayernliga Süd

(+) Topkulissen
1. FC Gundelfingen - TSV Nördlingen (2:3) - Zuschauer: 810
2. SV Schalding-Heining - TSV Landsberg (0:3) - Zuschauer: 576
3. TuS Geretsried - TSV 1860 München II (2:1) - Zuschauer: 500

(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen- SV Erlbach (2:1) - Zuschauer: 220

Landesliga Nordwest

(+) Topkulissen
1. DJK Hain - TuS Frammersbach (2:4) - Zuschauer: 340
2. TSV Eisingen - TSV Großbardorf (2:2) - Zuschauer: 200
3. TSV Karlburg - 1. FC Bad Kissingen (4:3) - Zuschauer: 181

(-) Minuskulisse
SV Alemannia Haibach - 1. FC Fuchsstadt (0:0) - Zuschauer: 120

Landesliga Nordost

(+) Topkulissen
1. DJK Ammerthal - SV Lauterhofen (3:0) - Zuschschauer: 575
2. SpVgg Jahn Forchheim - SC Neuendettelsau (4:0) - Zuschauer: 220
3. ASV Weisendorf - SV Buckenhofen (3:1) - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
TSV 1860 Weißenburg - SG Quelle Fürth (1:1) - Zuschauer: 100

Landesliga Mitte

(+) Topkulissen
1. TSV Seebach - FC Dingolfing (1:0) - Zuschauer: 300
2. SpVgg Lam - ASV Burglengenfeld (4:2) - Zuschauer: 250
3. TSV Bogen - 1. FC Bad Kötzting (0:1) - Zuschauer: 240

(-) Minuskulisse
TSV Bad Abbach - SC Luhe-Wildenau (0:5) - Zuschauer: 100

Landesliga Südost

(+) Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - VfB Hallbergmoos (2:3) - Zuschauer: 392
2. TSV Murnau - SV Aubing (2:0) - Zuschauer: 350
3. TSV 1880 Wasserburg - SV Dornach (3:0) - Zuschauer: 340

(-) Minuskulisse
SVN München - ESV Freilassing (0:3) - Zuschauer: 50

Das Allgäu-Derby in Sonthofen wollten 462 Zuschauer sehen.
Das Allgäu-Derby in Sonthofen wollten 462 Zuschauer sehen. – Foto: Dieter Latzel

Landesliga Südwest

(+) Topkulissen
1. 1. FC Sonthofen - FC Kempten (5:1) - Zuschauer: 462
2. FSV Pfaffenhofen - TSV 1865 Dachau (1:2) - Zuschauer: 300
3. TSV Aindling - TSV Jetzendorf (2:0) - Zuschauer: 186

(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - FC Stätzling (2:0) - Zuschauer: 35

