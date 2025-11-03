Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (31.10. - 02.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:
(+) Topkulissen
1. SpVgg Unterhaching - Würzburger Kickers (0:2) - Zuschauer: 2.925
2. VfB Eichstätt - FC Bayern II (3:0) - Zuschauer: 1.500
3. SpVgg Ansbach - SV Wacker Burghausen (3:1) - Zuschauer: 706
(-) Minuskulisse
FV Illertissen - SpVgg Hankofen-Hailing (2:0) - Zuschauer: 227
(+) Topkulissen
1. SpVgg Bayern Hof - ATSV Erlangen (2:0) - Zuschauer: 758
2. SpVgg Weiden - Fortuna Regensburg (0:0) - Zuschauer: 422
3. FSV Stadeln - DJK Gebenbach (2:0) - Zuschauer: 420
(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt 04 - TSV Neudrossenfeld (0:4) - Zuschauer: 50
(+) Topkulissen
1. TSV Nördlingen - TuS Geretsried (1:1) - Zuschauer: 515
2. TSV Landsberg - FC Gundelfingen (1:1) - Zuschauer: 430
3. SV Kirchanschöring - FC Sportfreunde Schwaig (5:1) - Zuschauer: 428
(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen - TSV Kottern (3:0) - Zuschauer: 180
(+) Topkulissen
1. DJK Schwebenried - 1. FC Fuchsstadt (2:1) - Zuschauer: 290
2. FT Schweinfurt - 1. FC Bad Kissingen (2:1) - Zuschauer: 240
3. DJK Hain - TuS Leider (4:3) - Zuschauer: 220
(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor - DJK Don Bosco Bamberg (0:0) - Zuschauer: 40
(+) Topkulissen
1. TSC Neuendettelsau - SC 04 Schwabach (1:0) - Zuschauer: 300
2. ASV Weisendorf - SV Lauterhofen (3:2) - Zuschauer: 200
3. SV Unterreichenbach - SV Buckenhofen (2:4) - Zuschauer: 180
(-) Minuskulisse
SVG Steinachgrund - FC Eintracht Münchberg (1:1) - Zuschauer: 70
In der Landesliga Mitte konnten witterungsbedingt von den 9 angesetzten Partien nur 2 über die Bühne gehen.
(+) Topkulisse
SSV Eggenfelden - TB Roding (2:0) - Zuschauer: 280
(-) Minuskulisse
1. FC Passau - TSV Bad Abbach (0:0) - Zuschauer: 150
(+) Topkulissen
1. TSV Murnau - ESV Freilassing (3:0) - Zuschauer: 300
2. TSV 1880 Wasserburg - VfB Hallbergmoos (3:1) - Zuschauer: 258
3. TSV Kastl - FC Unterföhring (3:0) - Zuschauer: 185
(-) Minuskulisse
SVN München - TSV Eintracht Karlsfeld (0:1) - Zuschauer: 45
(+) Topkulissen
1. FSV Pfaffenhofen - TSV Jetzendorf (2:0) - Zuschauer: 756
2. 1. FC Sonthofen - VfB Durach (2:3) - Zuschauer: 550
3. TSV Aindling - FC Ehekirchen (2:1) - Zuschauer: 205
(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV 1865 Dachau (1:1) - Zuschauer: 20