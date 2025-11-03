 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Zahlreiche Kickers-Fans hatten sich an Halloween auf den Weg nach Unterhaching gemacht. Insgesamt 2.925 Zuschauer wollten das Topspiel der Regionalliga Bayern sehen. – Foto: Sven Leifer

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (31.10. - 02.11.)

Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (31.10. - 02.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:

Regionalliga Bayern

(+) Topkulissen
1. SpVgg Unterhaching - Würzburger Kickers (0:2) - Zuschauer: 2.925
2. VfB Eichstätt - FC Bayern II (3:0) - Zuschauer: 1.500
3. SpVgg Ansbach - SV Wacker Burghausen (3:1) - Zuschauer: 706

(-) Minuskulisse
FV Illertissen - SpVgg Hankofen-Hailing (2:0) - Zuschauer: 227

Bayernliga Nord

758 Fans kamen am vergangenen Wochenende auf die Grüne Au in Hof - Topkulisse in der Bayernliga Nord. – Foto: Mario Wiedel

(+) Topkulissen
1. SpVgg Bayern Hof - ATSV Erlangen (2:0) - Zuschauer: 758
2. SpVgg Weiden - Fortuna Regensburg (0:0) - Zuschauer: 422
3. FSV Stadeln - DJK Gebenbach (2:0) - Zuschauer: 420

(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt 04 - TSV Neudrossenfeld (0:4) - Zuschauer: 50

Bayernliga Süd

(+) Topkulissen
1. TSV Nördlingen - TuS Geretsried (1:1) - Zuschauer: 515
2. TSV Landsberg - FC Gundelfingen (1:1) - Zuschauer: 430
3. SV Kirchanschöring - FC Sportfreunde Schwaig (5:1) - Zuschauer: 428

(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen - TSV Kottern (3:0) - Zuschauer: 180

Landesliga Nordwest

(+) Topkulissen
1. DJK Schwebenried - 1. FC Fuchsstadt (2:1) - Zuschauer: 290
2. FT Schweinfurt - 1. FC Bad Kissingen (2:1) - Zuschauer: 240
3. DJK Hain - TuS Leider (4:3) - Zuschauer: 220

(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor - DJK Don Bosco Bamberg (0:0) - Zuschauer: 40

Landesliga Nordost

(+) Topkulissen
1. TSC Neuendettelsau - SC 04 Schwabach (1:0) - Zuschauer: 300
2. ASV Weisendorf - SV Lauterhofen (3:2) - Zuschauer: 200
3. SV Unterreichenbach - SV Buckenhofen (2:4) - Zuschauer: 180

(-) Minuskulisse
SVG Steinachgrund - FC Eintracht Münchberg (1:1) - Zuschauer: 70

Landesliga Mitte

In der Landesliga Mitte konnten witterungsbedingt von den 9 angesetzten Partien nur 2 über die Bühne gehen.

(+) Topkulisse
SSV Eggenfelden - TB Roding (2:0) - Zuschauer: 280

(-) Minuskulisse
1. FC Passau - TSV Bad Abbach (0:0) - Zuschauer: 150

Landesliga Südost

(+) Topkulissen
1. TSV Murnau - ESV Freilassing (3:0) - Zuschauer: 300
2. TSV 1880 Wasserburg - VfB Hallbergmoos (3:1) - Zuschauer: 258
3. TSV Kastl - FC Unterföhring (3:0) - Zuschauer: 185

(-) Minuskulisse
SVN München - TSV Eintracht Karlsfeld (0:1) - Zuschauer: 45

550 Zuschauer wollten in der Landesliga Südwest das Allgäu-Derby zwischen Sonthofen und Durach sehen. – Foto: Dieter Latzel

Landesliga Südwest

(+) Topkulissen
1. FSV Pfaffenhofen - TSV Jetzendorf (2:0) - Zuschauer: 756
2. 1. FC Sonthofen - VfB Durach (2:3) - Zuschauer: 550
3. TSV Aindling - FC Ehekirchen (2:1) - Zuschauer: 205

(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV 1865 Dachau (1:1) - Zuschauer: 20

