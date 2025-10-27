Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (24. - 26.10.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:
(+) Topkulissen
1. SV Wacker Burghausen - Würzburger Kickers (1:1) - Zuschauer: 1.250
2. FC Memmingen - SpVgg Unterhaching (2:1) - Zuschauer: 1.067
3. SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II (1:0) - Zuschauer: 964
(-) Minuskulisse
TSV Schwaben Augsburg - DJK Vilzing (1:2) - Zuschauer: 178
(+) Topkulissen
1. TSV Neudrossenfeld - SpVgg Bayern Hof (1:2) - Zuschauer: 550
2. SC Eltersdorf - FC Eintracht Bamberg (0:1) - Zuschauer: 400
3. ASV Cham - FSV Stadeln (2:0) - Zuschauer: 280
(-) Minuskulisse
ATSV Erlangen - SSV Jahn Regensburg II (2:1) - Zuschauer: 50
(+) Topkulissen
1. SV Schalding-Heining - SV Erlbach (0:2) - Zuschauer: 648
2. TSV Kottern - FC Ismaning (3:1) - Zuschauer: 220
3. FC Pipinsried - Türkspor Augsburg (3:1) - Zuschauer: 181
(-) Minuskulisse
Türkgücü München - FC Deisenhofen (1:2) - Zuschauer: 49
(+) Topkulissen
1. TuS Frammersbach - TuS Leider (5:0) - Zuschauer: 230
2. DJK Dampfach - 1. FC Fuchsstadt (2:1) - Zuschauer: 190
3. DJK Schwebenried - 1. FC Bad Kissingen (0:1) - Zuschauer: 170
(-) Minuskulisse
ASV Rimpar - DJK Don Bosco Bamberg (0:2)
(+) Topkulissen
1. SpVgg Jahn Forchheim - FC Eintracht Münchberg (5:1) - Zuschauer: 450
2. TSC Neuendettelsau - 1. SC Feucht (0:3) - Zuschauer: 300
3. SV Unterreichenbach - DJK Ammerthal (1:2) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
FSV Erlangen-Bruck - SV Buckenhofen (2:1) - Zuschauer: 60
(+) Topkulissen
1. SSV Eggenfelden - ASV Burglengenfeld (2:1) - Zuschauer: 325
2. TSV Bogen - TB Roding (1:0) - Zuschauer: 270
3. SpVgg Lam - SpVgg Landshut (1:3) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - SC Luhe-Wildenau (4:0) - Zuschauer: 100
(+) Topkulissen
1. TSV Murnau - FC Unterföhring (2:1) - Zuschauer: 200
2. TSV Kastl - TSV Karlsfeld (2:1) - Zuschauer: 175
3. Kirchheimer SC - TSV 1880 Wasserburg (2:1) - Zuschauer: 120
(-) Minuskulisse
SVN München - SV Dornach (0:4) - Zuschauer: 60
(+) Topkulissen
1. SV Manching - FC Ehekirchen (4:0) - Zuschauer: 300
2. TSV Aindling - SV Cosmos Aystetten (6:0) - Zuschauer: 202
3. FSV Pfaffenhofen - TSV Hollenbach (5:1) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - VfB Durach (0:2) - Zuschauer: 30