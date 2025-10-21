Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (17. - 19.10.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:
(+) Topkulissen
1. SpVgg Unterhaching - SpVgg Bayreuth (1:1) - Zuschauer: 2.925
2. FC Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth II - Zuschauer: 1.977
3. TSV Aubstadt - FC Bayern II (1:3) - Zuschauer: 1.060
(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg (5:2) - Zuschauer: 224
(+) Topkulissen
1. ASV Neumarkt - SC Eltersdorf (0:2) - Zuschauer: 600
2. SpVgg Weiden - TSV Kornburg (2:2) - Zuschauer: 566
3. FSV Stadeln - Würzburger FV (1:2) - Zuschauer: 550
(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - FC Coburg (7:1) - Zuschauer: 80
(+) Topkulissen
1. FC Sturm Hauzenberg - TSV 1860 München II (1:0) - Zuschauer: 1.050
2. SV Kirchanschöring - SV Heimstetten (3:1) - Zuschauer: 515
3. TSV Nördlingen - FC Ismaning (2:1) - Zuschauer: 425
(-) Minuskulisse
Türkspor Augsburg - SV Schalding-Heining (1:2) - Zuschauer: 60
(+) Topkulissen
1. 1. FC Fuchsstadt - DJK Hain (1:1) - Zuschauer: 240
2. TSV Abtswind - FT Schweinfurt (5:2)- Zuschauer: 200
2. 1. FC Lichtenfels - SV Alemannia Haibach (0:0) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
DJK Don Bosco Bamberg - TSV Eisingen (3:0) - Zuschauer: 120
(+) Topkulissen
1. DJK Ammerthal - FSV Erlangen-Bruck (2:1) - Zuschauer: 350
2. 1. SC Feucht - SC 04 Schwabach (4:2) - Zuschauer: 300
3. SV Lauterhofen - TSV 1860 Weißenburg (4:2) - Zuschauer: 263
(-) Minuskulisse
SG Quelle Fürth - FC Vorwärts Röslau (1:1) - Zuschauer: 115
(+) Topkulissen
1. DJK Vornbach - SV Schwandorf-Ettmannsdorf (1:6) - Zuschauer: 300
1. TB Roding - 1. FC Bad Kötzting (2:0) - Zuschauer: 300
3. SpVgg Landshut - FC Kosova Regensburg (4:0) - Zuschauer: 280
(-) Minuskulisse
SC Luhe-Wildenau - 1. FC Passau (3:2) - Zuschauer: 180
(+) Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - SV Nord München (2:1) - Zuschauer: 366
2. SV Aubing - SpVgg Unterhaching II (0:2) - Zuschauer: 350
3. TSV 1880 Wasserburg - FC Schwabing (1:1) - Zuschauer: 346
(-) Minuskulisse
SV Dornach - TSV Kastl (0:1) - Zuschauer: 117
(+) Topkulissen
1. FC Ehekirchen - FSV Pfaffenhofen (3:1) - Zuschauer: 300
2. TSV Jetzendorf - FV Illertissen II (0:2) - Zuschauer: 180
3. SSV Niedersonthofen - TSV Rain (2:1) - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
FC Kempten - FC Stätzling (1:3) - Zuschauer: 100