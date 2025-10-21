 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Die Hachinger Fans hatten eine Botschaft mitgebracht. Fast 3.000 Besucher waren am Freitagabend in den Sportpark gekommen.
Die Hachinger Fans hatten eine Botschaft mitgebracht. Fast 3.000 Besucher waren am Freitagabend in den Sportpark gekommen. – Foto: Sven Leifer

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (17. - 19.10.)

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (17. - 19.10.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:

Regionalliga Bayern

(+) Topkulissen
1. SpVgg Unterhaching - SpVgg Bayreuth (1:1) - Zuschauer: 2.925
2. FC Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth II - Zuschauer: 1.977
3. TSV Aubstadt - FC Bayern II (1:3) - Zuschauer: 1.060

(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg (5:2) - Zuschauer: 224

Bayernliga Nord

(+) Topkulissen
1. ASV Neumarkt - SC Eltersdorf (0:2) - Zuschauer: 600
2. SpVgg Weiden - TSV Kornburg (2:2) - Zuschauer: 566
3. FSV Stadeln - Würzburger FV (1:2) - Zuschauer: 550

(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - FC Coburg (7:1) - Zuschauer: 80

Bayernliga Süd

Volle Ränge in Hauzenberg: Der Besuch der Junglöwen lockte 1.050 Zuschauer ins Staffelbergstadion.
Volle Ränge in Hauzenberg: Der Besuch der Junglöwen lockte 1.050 Zuschauer ins Staffelbergstadion. – Foto: Robert Geisler

(+) Topkulissen
1. FC Sturm Hauzenberg - TSV 1860 München II (1:0) - Zuschauer: 1.050
2. SV Kirchanschöring - SV Heimstetten (3:1) - Zuschauer: 515
3. TSV Nördlingen - FC Ismaning (2:1) - Zuschauer: 425

(-) Minuskulisse
Türkspor Augsburg - SV Schalding-Heining (1:2) - Zuschauer: 60

Landesliga Nordwest

(+) Topkulissen
1. 1. FC Fuchsstadt - DJK Hain (1:1) - Zuschauer: 240
2. TSV Abtswind - FT Schweinfurt (5:2)- Zuschauer: 200
2. 1. FC Lichtenfels - SV Alemannia Haibach (0:0) - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
DJK Don Bosco Bamberg - TSV Eisingen (3:0) - Zuschauer: 120

Landesliga Nordost

(+) Topkulissen
1. DJK Ammerthal - FSV Erlangen-Bruck (2:1) - Zuschauer: 350
2. 1. SC Feucht - SC 04 Schwabach (4:2) - Zuschauer: 300
3. SV Lauterhofen - TSV 1860 Weißenburg (4:2) - Zuschauer: 263

300 Fans wollten das Derby in der Landesliga Nordost zwischen Feucht und Schwabach sehen.
300 Fans wollten das Derby in der Landesliga Nordost zwischen Feucht und Schwabach sehen. – Foto: Wolfgang Zink

(-) Minuskulisse
SG Quelle Fürth - FC Vorwärts Röslau (1:1) - Zuschauer: 115

Landesliga Mitte

(+) Topkulissen
1. DJK Vornbach - SV Schwandorf-Ettmannsdorf (1:6) - Zuschauer: 300
1. TB Roding - 1. FC Bad Kötzting (2:0) - Zuschauer: 300
3. SpVgg Landshut - FC Kosova Regensburg (4:0) - Zuschauer: 280

(-) Minuskulisse
SC Luhe-Wildenau - 1. FC Passau (3:2) - Zuschauer: 180

Landesliga Südost

(+) Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - SV Nord München (2:1) - Zuschauer: 366
2. SV Aubing - SpVgg Unterhaching II (0:2) - Zuschauer: 350
3. TSV 1880 Wasserburg - FC Schwabing (1:1) - Zuschauer: 346

(-) Minuskulisse
SV Dornach - TSV Kastl (0:1) - Zuschauer: 117

Landesliga Südwest

(+) Topkulissen
1. FC Ehekirchen - FSV Pfaffenhofen (3:1) - Zuschauer: 300
2. TSV Jetzendorf - FV Illertissen II (0:2) - Zuschauer: 180
3. SSV Niedersonthofen - TSV Rain (2:1) - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
FC Kempten - FC Stätzling (1:3) - Zuschauer: 100

