Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:
(+)Topkulissen
1. TSV Schwaben Augsburg - FC Augsburg II (0:1) - Zuschauer: 1.864
2. SpVgg Bayreuth - Würzburger Kickers (0:0) - Zuschauer: 1.519
3. SpVgg Hankofen-Hailing - SpVgg Unterhaching (1:6) - Zuschauer: 865
(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - SV Wacker Burghausen (1:1) - Zuschauer: 288
(+)Topkulissen
1. Würzburger FV - SC Großschwarzenlohe (1:2) - Zuschauer: 618
2. ASV Cham - FC Eintracht Bamberg (0:0) - Zuschauer: 350
3. DJK Gebenbach - ASV Neumarkt (2:0) - Zuschauer: 310
(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - TSV Neudrossenfeld (4:0) - Zuschauer: 110
(+)Topkulissen
1. FC Gundelfingen - SV Erlbach (0:0) - Zuschauer: 785
2. TSV Nördlingen - TSV Kottern (2:1) - Zuschauer: 474
3. SV Schalding-Heining - FC Deisenhofen (2:0) - Zuschauer: 377
(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - TSV Landsberg (2:0) - Zuschauer: 200
(+)Topkulissen
1. DJK Dampfach - TSV Großbardorf (1:3) - Zuschauer: 400
2. TSV Karlburg - TSV Eisingen (4:1) - Zuschauer: 290
3. TuS Frammersbach - 1. FC Fuchsstadt (0:2) - Zuschauer: 280
(-) Minuskulisse
ASV Rimpar - TSV Mönchröden (0:2) - Zuschauer: 70
(+)Topkulissen
1. SV Lauterhofen - 1. SC Feucht (2:1) - Zuschauer: 290
2. TSC Neuendettelsau - TSV Windeck (2:0) - Zuschauer: 250
3. SpVgg Jahn Forchheim - TSV Buch (6:1) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SVG Steinachgrund - SG Quelle Fürth (2:5) - Zuschauer: 80
(+)Topkulissen
1. SSV Eggenfelden - FC Teisbach (2:2) - Zuschauer: 400
2. SpVgg Lam - SV Etzenricht (4:0) - Zuschauer: 260
3. SC Luhe-Wildenau - DJK Vornbach (0:3) - Zuschauer: 260
(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - TB Roding (4:0) - Zuschauer: 80
(+)Topkulissen
1. TSV Murnau - SV Dornach (1:0) - Zuschauer: 385
1. TSV Kastl - SB Chiemgau Traunstein (2:1) - Zuschauer: 325
2. VfB Hallbergmoos - SV Aubing (5:3) - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - TSV Grünwald (5:1) - Zuschauer: 80
(+)Topkulissen
1. SSV Niedersonthofen - FC Kempten (1:2) - Zuschauer: 412
2. TSV Schwabmünchen - VfB Durach (3:2) - Zuschauer: 401
3. FSV Pfaffenhofen - Cosmos Aystetten (3:3) - Zuschauer: 300
(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV Hollenbach (4:0) - Zuschauer: 30