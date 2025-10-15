 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Fast 1.900 Zuschauer wollten am vergangenen Sonntag das Regionalliga-Derby zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem FC Augsburg II sehen.
Fast 1.900 Zuschauer wollten am vergangenen Sonntag das Regionalliga-Derby zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem FC Augsburg II sehen. – Foto: Imago Images

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:

Regionalliga Bayern

(+)Topkulissen
1. TSV Schwaben Augsburg - FC Augsburg II (0:1) - Zuschauer: 1.864
2. SpVgg Bayreuth - Würzburger Kickers (0:0) - Zuschauer: 1.519
3. SpVgg Hankofen-Hailing - SpVgg Unterhaching (1:6) - Zuschauer: 865


(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - SV Wacker Burghausen (1:1) - Zuschauer: 288

Bayernliga Nord

(+)Topkulissen
1. Würzburger FV - SC Großschwarzenlohe (1:2) - Zuschauer: 618
2. ASV Cham - FC Eintracht Bamberg (0:0) - Zuschauer: 350
3. DJK Gebenbach - ASV Neumarkt (2:0) - Zuschauer: 310


(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - TSV Neudrossenfeld (4:0) - Zuschauer: 110

Bayernliga Süd

Knapp 800 Zuschauer wollten das Heimspiel des FC Gundelfingen in der Bayernliga Süd gegen den SV Erlbach sehen.
Knapp 800 Zuschauer wollten das Heimspiel des FC Gundelfingen in der Bayernliga Süd gegen den SV Erlbach sehen. – Foto: Walter Brugger

(+)Topkulissen
1. FC Gundelfingen - SV Erlbach (0:0) - Zuschauer: 785
2. TSV Nördlingen - TSV Kottern (2:1) - Zuschauer: 474
3. SV Schalding-Heining - FC Deisenhofen (2:0) - Zuschauer: 377

(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - TSV Landsberg (2:0) - Zuschauer: 200

Landesliga Nordwest

(+)Topkulissen
1. DJK Dampfach - TSV Großbardorf (1:3) - Zuschauer: 400
2. TSV Karlburg - TSV Eisingen (4:1) - Zuschauer: 290
3. TuS Frammersbach - 1. FC Fuchsstadt (0:2) - Zuschauer: 280

(-) Minuskulisse
ASV Rimpar - TSV Mönchröden (0:2) - Zuschauer: 70

Landesliga Nordost

(+)Topkulissen
1. SV Lauterhofen - 1. SC Feucht (2:1) - Zuschauer: 290
2. TSC Neuendettelsau - TSV Windeck (2:0) - Zuschauer: 250
3. SpVgg Jahn Forchheim - TSV Buch (6:1) - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
SVG Steinachgrund - SG Quelle Fürth (2:5) - Zuschauer: 80

Landesliga Mitte

(+)Topkulissen
1. SSV Eggenfelden - FC Teisbach (2:2) - Zuschauer: 400
2. SpVgg Lam - SV Etzenricht (4:0) - Zuschauer: 260
3. SC Luhe-Wildenau - DJK Vornbach (0:3) - Zuschauer: 260


(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - TB Roding (4:0) - Zuschauer: 80

Landesliga Südost

(+)Topkulissen
1. TSV Murnau - SV Dornach (1:0) - Zuschauer: 385
1. TSV Kastl - SB Chiemgau Traunstein (2:1) - Zuschauer: 325
2. VfB Hallbergmoos - SV Aubing (5:3) - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - TSV Grünwald (5:1) - Zuschauer: 80

Landesliga Südwest

(+)Topkulissen
1. SSV Niedersonthofen - FC Kempten (1:2) - Zuschauer: 412
2. TSV Schwabmünchen - VfB Durach (3:2) - Zuschauer: 401
3. FSV Pfaffenhofen - Cosmos Aystetten (3:3) - Zuschauer: 300

(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV Hollenbach (4:0) - Zuschauer: 30

