Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:
(+)Topkulissen
1. SpVgg Unterhaching- SpVgg Greuther Fürth II (5:2) - Zuschauer: 2.925
2. SpVgg Ansbach - FC Bayern München II (1:1) - Zuschauer: 2.675
3. Würzburger Kickers - FC Memmingen (1:0) - Zuschauer: 1.401
(+)Topkulissen
1. SpVgg Weiden - DJK Gebenbach (0:0) - Zuschauer: 1.166
2. FSV Stadeln - SpVgg Bayern Hof (3:2) - Zuschauer: 510
3. ASV Neumarkt - ASV Cham (1:0) - Zuschauer: 500
(-)Minuskulisse
FC Ingolstadt II - SC Eltersdorf (3:1) - Zuschauer: 70
(+)Topkulissen
1. SV Kirchanschöring - TSV 1860 München II (2:2) - Zuschauer: 1.238
2. TSV Kottern - FC Pipinsried (0:1) - Zuschauer: 480
3. SV Erlbach - SV Heimstetten (0:2) - Zuschauer: 448
(-)Minuskulisse
Türkspor Augsburg - FC Gundelfingen (2:2) - Zuschauer: 69
(+)Topkulissen
1. 1. FC Lichtenfels - DJK Schwebenried (4:1) - Zuschauer: 200
2. TSV Eisingen - SV Alemannia Haibach (6:3) - Zuschauer: 160
3. 1. FC Fuchsstadt - ASV Rimpar (3:1) - Zuschauer: 150
(-)Minuskulisse
SV Vatan Spor Aschaffenburg - FT Schweinfurt (0:3) - Zuschauer: 23
(+)Topkulissen
1. TSV Windeck Burgebrach - SC 04 Schwabach (1:7) - Zuschauer: 374
2. DJK Ammerthal - FC Vorwärts Röslau (7:1) - Zuschauer: 265
3. SV Unterreichenbach - SV Lauterhofen (3:2) - Zuschauer: 250
(-)Minuskulisse
SV Buckenhofen - SVG Steinachgrund (4:2) - Zuschauer: 75
(+)Topkulissen
1. ASV Burglengenfeld - SV Schwandorf-Ettm. (3:4) - Zuschauer: 400
2. SpVgg Landshut - SSV Eggenfelden (0:0) - Zuschauer: 350
3. FC Teisbach - TSV Bogen (0:2) - Zuschauer: 325
(-)Minuskulisse
SV Etzenricht - FC Kosova Regensburg (3:1) - Zuschauer: 100
(+)Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - TSV Murnau (0:2) - Zuschauer: 411
2. ESV Freilassing - SpVgg Unterhaching II (2:3) - Zuschauer: 250
3. TSV Wasserburg - TSV Kastl (3:0) - Zuschauer: 246
(-)Minuskulisse
Kirchheimer SC - SVN München (5:1) - Zuschauer: 40
(+)Topkulissen
1. TSV Rain - SV Manching (0:0) - Zuschauer: 320
2. TSV Jetzendorf - TSV Schwabmünchen (1:2) - Zuschauer: 310
3. VfB Durach - FC Stätzling (2:0) - Zuschauer: 175
(-)Minuskulisse
TSV Hollenbach - FC Memmingen II (0:2) - Zuschauer: 110