Allgemeines
Volle Ränge in Ansbach: Fast 2.700 Fans ließen sich den Besuch der Jungprofis des FC Bayern nicht entgehen.
Volle Ränge in Ansbach: Fast 2.700 Fans ließen sich den Besuch der Jungprofis des FC Bayern nicht entgehen. – Foto: Kurt Botsch

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus dem Verbandsligen

Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? Hier gibt`s die Übersicht:

Regionalliga Bayern


(+)Topkulissen
1. SpVgg Unterhaching- SpVgg Greuther Fürth II (5:2) - Zuschauer: 2.925
2. SpVgg Ansbach - FC Bayern München II (1:1) - Zuschauer: 2.675
3. Würzburger Kickers - FC Memmingen (1:0) - Zuschauer: 1.401


Knapp 3.000 Zuschauer kamen am Samstag in den Unterhachinger Sportpark.
Knapp 3.000 Zuschauer kamen am Samstag in den Unterhachinger Sportpark. – Foto: Sven Leifer


(-)Minuskulisse
FV Illertissen - TSV Buchbach (4:1) - Zuschauer: 323

Volle Tribünen beim Oberpfalz-Derby der Bayernliga Nord zwischen der SpVgg Weiden und der DJK Gebenbach.
Volle Tribünen beim Oberpfalz-Derby der Bayernliga Nord zwischen der SpVgg Weiden und der DJK Gebenbach. – Foto: Werner Franken

Bayernliga Nord

(+)Topkulissen
1. SpVgg Weiden - DJK Gebenbach (0:0) - Zuschauer: 1.166
2. FSV Stadeln - SpVgg Bayern Hof (3:2) - Zuschauer: 510
3. ASV Neumarkt - ASV Cham (1:0) - Zuschauer: 500

(-)Minuskulisse
FC Ingolstadt II - SC Eltersdorf (3:1) - Zuschauer: 70

Bayernliga Süd

Kaum ein Platz frei: Der Auftritt des TSV 1860 München II lockte am Samstag über 1.200 Zuschauer in Kirchanschöringer Stadion an der Laufener Straße.
Kaum ein Platz frei: Der Auftritt des TSV 1860 München II lockte am Samstag über 1.200 Zuschauer in Kirchanschöringer Stadion an der Laufener Straße. – Foto: mb.presse / Butzhammer

(+)Topkulissen
1. SV Kirchanschöring - TSV 1860 München II (2:2) - Zuschauer: 1.238
2. TSV Kottern - FC Pipinsried (0:1) - Zuschauer: 480
3. SV Erlbach - SV Heimstetten (0:2) - Zuschauer: 448

(-)Minuskulisse
Türkspor Augsburg - FC Gundelfingen (2:2) - Zuschauer: 69

Landesliga Nordwest

(+)Topkulissen
1. 1. FC Lichtenfels - DJK Schwebenried (4:1) - Zuschauer: 200
2. TSV Eisingen - SV Alemannia Haibach (6:3) - Zuschauer: 160
3. 1. FC Fuchsstadt - ASV Rimpar (3:1) - Zuschauer: 150

(-)Minuskulisse
SV Vatan Spor Aschaffenburg - FT Schweinfurt (0:3) - Zuschauer: 23

Landesliga Nordost

(+)Topkulissen
1. TSV Windeck Burgebrach - SC 04 Schwabach (1:7) - Zuschauer: 374
2. DJK Ammerthal - FC Vorwärts Röslau (7:1) - Zuschauer: 265
3. SV Unterreichenbach - SV Lauterhofen (3:2) - Zuschauer: 250

(-)Minuskulisse
SV Buckenhofen - SVG Steinachgrund (4:2) - Zuschauer: 75

400 Zuschauer wollten das Oberpfälzer Lokalduell zwischen Burglengenfeld und Schwandorf-Ettmannsdorf sehen.
400 Zuschauer wollten das Oberpfälzer Lokalduell zwischen Burglengenfeld und Schwandorf-Ettmannsdorf sehen. – Foto: Dominik Adlhoch

Landesliga Mitte

(+)Topkulissen
1. ASV Burglengenfeld - SV Schwandorf-Ettm. (3:4) - Zuschauer: 400
2. SpVgg Landshut - SSV Eggenfelden (0:0) - Zuschauer: 350
3. FC Teisbach - TSV Bogen (0:2) - Zuschauer: 325

(-)Minuskulisse
SV Etzenricht - FC Kosova Regensburg (3:1) - Zuschauer: 100

Landesliga Südost

(+)Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - TSV Murnau (0:2) - Zuschauer: 411
2. ESV Freilassing - SpVgg Unterhaching II (2:3) - Zuschauer: 250
3. TSV Wasserburg - TSV Kastl (3:0) - Zuschauer: 246

(-)Minuskulisse
Kirchheimer SC - SVN München (5:1) - Zuschauer: 40

Landesliga Südwest

(+)Topkulissen
1. TSV Rain - SV Manching (0:0) - Zuschauer: 320
2. TSV Jetzendorf - TSV Schwabmünchen (1:2) - Zuschauer: 310
3. VfB Durach - FC Stätzling (2:0) - Zuschauer: 175

(-)Minuskulisse
TSV Hollenbach - FC Memmingen II (0:2) - Zuschauer: 110

Mathias WillmerdingerAutor