Toptransfers in der A- und B-Liga: Zwei Clubs rüsten auf

Wetzlar. Es ist recht still gewesen. Kein betriebsames „Bäumchen-Wechsel-dich“, zumeist auch keine Radikalveränderungen, was den eigenen Kader angeht. Die A- und B-Ligisten aus dem Fußballkreis Wetzlar setzen vielerorts, wohl auch notgedrungen, auf Kontinuität. Hier und da gibt es sie aber doch, die prominenten Neuzugänge. Meist haben sie höherklassig gespielt, kehren nach einigen Jahren der Wanderschaft zu ihrem Heimatverein zurück oder konnten dem Werben alter Weggefährten nicht widerstehen.

Diese Redaktion hat einige Kicker ausgewählt, die sich in den zwei höchsten Wetzlarer Fußballklassen für ihre neuen Vereine als echte Verstärkungen entpuppen dürften. Ein A-Liga-Neuling und ein Absteiger in die B-Liga stehen dabei im Fokus.