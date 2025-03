Toptransfer fehlt: TuS Holzkirchen muss Zweikämpfe annehmen

Klar ist: Der Auftakt ins neue Fußballjahr ist dem TuS Holzkirchen mal so gar nicht gelungen. Der schwache Auftritt beim 0:1 in Bad Endorf offenbarte die Probleme der Grün-Weißen, die sich bereits in der mühsamen Vorbereitung angedeutet hatten. Im ersten Heimspiel der Rückrunde an diesem Samstagnachmittag ab 14 Uhr soll nun eine deutliche Leistungssteigerung her. „Wir wollen in jedem Fall eine Reaktion zeigen“, fordert TuS-Coach Sven Teichmann vor der Partie gegen Saaldorf. Im ersten Vergleich unterlagen die TuS-Kicker in Saaldorf im vergangenen August mit 1:3.

