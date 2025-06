Toptorschütze bleibt Jeddeloh treu

Der SSV Jeddeloh hat den Vertrag mit seinem besten Torschützen Simon Brinkmann verlängert. Der 24-jährige Angreifer wird damit auch in der kommenden Saison für den Regionalligisten auf Torejagd gehen.

„Simon ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns. Er hat sich in der vergangenen Saison nicht nur als unser bester Torschütze ausgezeichnet, sondern ist auch menschlich ein guter Junge, der sich mit dem SSV identifiziert. Umso glücklicher sind wir, dass wir ihn weiter in unseren Reihen haben", erklärt Sportleiter Olaf Blancke.

Brinkmann stammt aus Edewecht und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe beim SSV entwickelt. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 33 Ligaspielen 14 Treffer – seine bislang beste Ausbeute. Insgesamt kommt der Offensivspieler auf 106 Einsätze und 29 Tore im Jeddeloher Trikot.