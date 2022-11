Toptorschütze Bernsdorf & Co. nach Wechselbekanntgabe suspendiert Nachdem beim SSV Mühlhausen David Bernsdorf und seine Teamkollegen Justin Braun, Jona Deifuß und Julian Salwik ihren Sommerwechsel zum Stadtrivalen SG Massen bekanntgegeben haben, hat der SSV Mühlhausen reagiert.

"Es sind mehrere Punkte, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Zuallererst wurde ich am Freitag von den vier Spielern vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir sind davon völlig überrascht worden und haben keine Chance bekommen, darauf zu reagieren. Natürlich haben wir wie alle anderen in diese Saison investiert. Und diese Investition ist seit Freitagabend damit tot. Die Niederlage am Sonntag hat natürlich ihr übriges dazu beigetan. Für uns ist nach oben der Zug definitiv abgefahren. Und eine weitere Investition in diese Spieler macht wenig Sinn.

Von den vier Spielern wurde zudem massive Kritik geübt, an Mitspielern, an das Umfeld bis hin zum Trainerteam. Eigentlich war es ein sehr negativer Rundumschlag, wodurch das Verhältnis jetzt natürlich gestört ist. Da macht es aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn diese Spieler jetzt weiterspielen, wenn man weiß, wie sie über alles denken.