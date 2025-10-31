 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielvorbericht
Besmir Simnica (l.) führt die Torjägerliste bisher an. – Foto: stefan.hahne@web.de

Toptorjäger im Einsatz: Die Aufsteiger ballern einfach weiter

Kreisliga A Sieg: Tabellenführer SV Bergheim bekommt es mit der Reserve des 1. FC Spich zu tun. Die Sportfreunde Troisdorf müssen derweil Toptorjäger Besmir Simnica stoppen.

Neun Spieltage sind mittlerweile gespielt - Zeit genug also, um einen Blick auf die Torschützenliste zu werfen. Und siehe da: Zwei Aufsteiger sind ganz vorne. Besmir Simnica von Fortuna Müllekoven und Michael Fischer vom TuS Winterscheid stehen mit jeweils neun Treffern an der Spitze. Beide ballerten ihre Mannschaften mit jeweils 30 Toren in die A-Liga und machen dort nun genau so weiter.

Simnica kann Topgegner

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
15:15

Torjäger Simnica dürfte man bei den Sportfreunden Troisdorf entsprechend ganz genau auf der Liste haben. Der 28-Jährige empfängt am Sonntag den aktuellen Tabellenzweiten mit der fünftbesten Defensive der Liga. Dass es Simnica auch gegen Topteams kann, hat er in der laufenden Saison schon mehrfach bewiesen. Am ersten Spieltag traf er gegen den aktuellen Spitzenreiter Bergheim, Ende September gegen den Tabellendritten TuS Mondorf II.

SV Bergheim gegen einen Aufstiegskonkurrenten

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
14:30

In der vergangenen Saison war der 1. FC Spich II lange auf Aufstiegskurs und auch der Start in die laufende Spielzeit sah vielversprechend aus. Mittlerweile ist das Team von Trainer André Becker etwas abgerutscht und bekommt es mit dem SV Bergheim zu tun. Der SVB hat noch kein Spiel verloren und führt die Tabelle nach neun Partien an. Am vergangenen Wochenende gab es gegen den SV Allner-Bödingen beim 4:4 spektakulär einen Punkt - nun wartet einer der Aufstiegskandidaten.

Die weiteren Spiele des 10. Spieltags

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
15:15

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
15:15

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
15:15

So., 02.11.2025, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
13:15live

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
12:30

So., 02.11.2025, 14:45 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
14:45

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

