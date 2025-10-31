Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Besmir Simnica (l.) führt die Torjägerliste bisher an. – Foto: stefan.hahne@web.de
Toptorjäger im Einsatz: Die Aufsteiger ballern einfach weiter
Kreisliga A Sieg: Tabellenführer SV Bergheim bekommt es mit der Reserve des 1. FC Spich zu tun. Die Sportfreunde Troisdorf müssen derweil Toptorjäger Besmir Simnica stoppen.
Neun Spieltage sind mittlerweile gespielt - Zeit genug also, um einen Blick auf die Torschützenliste zu werfen. Und siehe da: Zwei Aufsteiger sind ganz vorne. Besmir Simnica von Fortuna Müllekoven und Michael Fischer vom TuS Winterscheid stehen mit jeweils neun Treffern an der Spitze. Beide ballerten ihre Mannschaften mit jeweils 30 Toren in die A-Liga und machen dort nun genau so weiter.
Torjäger Simnica dürfte man bei den Sportfreunden Troisdorf entsprechend ganz genau auf der Liste haben. Der 28-Jährige empfängt am Sonntag den aktuellen Tabellenzweiten mit der fünftbesten Defensive der Liga. Dass es Simnica auch gegen Topteams kann, hat er in der laufenden Saison schon mehrfach bewiesen. Am ersten Spieltag traf er gegen den aktuellen Spitzenreiter Bergheim, Ende September gegen den Tabellendritten TuS Mondorf II.
In der vergangenen Saison war der 1. FC Spich II lange auf Aufstiegskurs und auch der Start in die laufende Spielzeit sah vielversprechend aus. Mittlerweile ist das Team von Trainer André Becker etwas abgerutscht und bekommt es mit dem SV Bergheim zu tun. Der SVB hat noch kein Spiel verloren und führt die Tabelle nach neun Partien an. Am vergangenen Wochenende gab es gegen den SV Allner-Bödingen beim 4:4 spektakulär einen Punkt - nun wartet einer der Aufstiegskandidaten.