Toptorjäger im Einsatz: Die Aufsteiger ballern einfach weiter

Torjäger Simnica dürfte man bei den Sportfreunden Troisdorf entsprechend ganz genau auf der Liste haben. Der 28-Jährige empfängt am Sonntag den aktuellen Tabellenzweiten mit der fünftbesten Defensive der Liga. Dass es Simnica auch gegen Topteams kann, hat er in der laufenden Saison schon mehrfach bewiesen. Am ersten Spieltag traf er gegen den aktuellen Spitzenreiter Bergheim, Ende September gegen den Tabellendritten TuS Mondorf II.

Die weiteren Spiele des 10. Spieltags

In der vergangenen Saison war der 1. FC Spich II lange auf Aufstiegskurs und auch der Start in die laufende Spielzeit sah vielversprechend aus. Mittlerweile ist das Team von Trainer André Becker etwas abgerutscht und bekommt es mit dem SV Bergheim zu tun. Der SVB hat noch kein Spiel verloren und führt die Tabelle nach neun Partien an. Am vergangenen Wochenende gab es gegen den SV Allner-Bödingen beim 4:4 spektakulär einen Punkt - nun wartet einer der Aufstiegskandidaten.