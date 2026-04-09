Toptorjäger bleibt

Der TuSpo Grebenstein hat ein wichtiges Signal für die Zukunft gesetzt: Kapitän und Torjäger Manuel Frey hat seinen Verbleib zugesagt. Damit bleibt dem Gruppenligisten nicht nur einer seiner treffsichersten Offensivspieler erhalten, sondern auch eine prägende Führungsfigur.

Seit Jahren zählt Frey zu den Gesichtern der Mannschaft. Seine starke Trefferquote macht ihn auf dem Platz zu einem entscheidenden Faktor, darüber hinaus gilt er im Verein als Identifikationsfigur, die Verantwortung übernimmt und die Werte des TuSpo nach innen wie nach außen verkörpert.

Entsprechend groß ist die Zufriedenheit in der Vereinsführung. „Manu Frey vertritt die Werte des Vereins wie kein Zweiter nach innen und außen, und wir sind stolz und glücklich, dass er auch weiterhin für den Tuspo auf Torejagd geht“, sagte Vorstand Mario Hartmann.