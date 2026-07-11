Toptest gegen Lyon: VfL misst sich mit französischem Traditionsklub

– Foto: Björn Kaisen

Zum Abschluss des Trainingslagers im Weimarer Land trifft die Mannschaft von Cheftrainer Tobias Strobl am Freitag, 24. Juli, auf den französischen Traditionsverein Olympique Lyon.

Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr im Fuchs-Park-Stadion in Bamberg. Gespielt werden zwei Halbzeiten à 60 Minuten, um beiden Teams zusätzliche Spielpraxis zu ermöglichen.

Mit Olympique Lyon wartet ein international renommierter Gegner auf die Grün-Weißen. Der französische Klub gewann zwischen 2002 und 2008 sieben Meisterschaften in Folge und zählt zu den erfolgreichsten Vereinen des Landes.