Topteams straucheln: Aufstiegskampf in der KLA OB/BO komplett offen

Noch mag sich kein Team in der Kreisliga A Oberhausen & Bottrop absetzen. Sowohl der SC Buschhausen als auch der SV Adler Osterfeld befleckten erstmals die zuvor jeweils makellose Bilanz. Der SC Rot-Weiß Oberhausen II musste unterdessen die zweite Niederlage in Folge schlucken. Sowohl Schwarz-Weiß Alstaden II als auch Glück-Auf Sterkrade hatten noch nicht allzu viel Spaß in dieser Saison.