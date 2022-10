– Foto: Thomas Nast

Topteams setzen sich klar durch In der Fußball-Kreisliga B2 gewinnt Spitzenreiter FV Sulzbach klar.

Die Spitzenteams gaben sich keine Blöße. Der FV Sulzbach verteidigte Rang eins der Fußball-Kreisliga B2 mit einem 6:2 gegen Kaisersbach II. Fornsbach siegte zu Hause gegen Sulzbach-Laufen/Gschwend 3:0 und Fichtenberg in Kleinaspach 10:1. Im Spiel der Woche unterlag Kellerkind SV Spiegelberg dem Vierten Unterrot deutlich mit 0:5.

Die Spiegelberger hielten zunächst gut mit, fingen sich aber in der 26. Minute das 0:1 durch Jacques Kern ein. Trotzdem gab das Kellerkind nicht auf und versuchte dagegenzuhalten. Das gelang gegen den Tabellenvierten aus dem Kreis Schwäbisch Hall ganz ordentlich. Erst nach einer Stunde setzten sich die favorisierten Gäste aus Unterrot deutlicher durch. In der 62. Minute erhöhte Willy Frey auf 2:0 und hatte den Bann damit gebrochen. Denn nur drei Zeigerumdrehungen später ließ Max Reichart das 3:0 folgen. Die Partie war nun vollends gelaufen. Gegen nun langsam aber sicher resignierende Gastgeber tat die Spvgg Unterrot noch etwas für ihr Torverhältnis. In der 83. Minute machte Maxi Stowasser das 4:0 und Vasile Alexandru sorgte zwei Minuten später für den am Ende dann doch recht deutlichen 5:0-Endstand für die Gäste.

0:6 hieß es zur Pause. Rico Hofmann (10., 24.), Fabian Wohlfahrt (17., 29.) und Nicolas Schmiedt (21., 35.) hatten je zweimal getroffen. Nach dem Wechsel ging es munter weiter. Wohlfahrt (48./55.) und Thilo Fritz (75., 89.) trafen für die SK, Ferris Medagli für Aspach (83.).

Großerlach holte in Auenwald seinen zweiten Punkt. Schon nach sechs Minuten brachte Mathias Daehn die Sportfreunde in Führung. Bereits in der 35. Minute erzielte Semi Bouchantouf den Ausgleich.

Schon zur Pause führte der Tabellenführer nach drei Toren von Aljoscha Schäffner (11., 14., 38.), Feyyaz Benzetti (18.) und Manuel Schiffer (43.) mit 5:0. Nach der Halbzeit trafen Jens Dinkel (47., 77.,) für Kaisersbach sowie Eduard Erdel (68.) für den FVS.

Die SGOS bleibt oben mit dran. Nach sechs Minuten traf Fabrice Liepold zum 1:0. Bogdanoff (27.) erhöhte auf 2:0. Lukas und Niklas Salzinger (69. und 75.) erzielten dann das 3:0 und 4:0.

Fornsbach feierte den siebten Sieg. Zur Pause lag der SCF dank eines Tors von Dennis Briegel (24.) 1:0 vorne. Briegel erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Das 3:0 besorgte Fabian Hirschmann (67.).