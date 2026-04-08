Topteam zu Gast in Todesfelde – Eichholz will nächsten Schritt machen

– Foto: Vivian Pfaff

Wenn der SV Todesfelde II am Mittwochabend den Eichholzer SV empfängt, prallen zwei unterschiedliche Ausgangslagen aufeinander, die dennoch reichlich Spannung versprechen. Während die Gastgeber mit 26 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld stehen und zuletzt mit fünf Zählern aus den vergangenen Spielen Selbstvertrauen tankten, reist Eichholz als Tabellendritter mit klaren Ambitionen im Gepäck an.

Demgegenüber steht eine Mannschaft aus Eichholz, die ihre starke Form zuletzt eindrucksvoll unterstrichen hat. Beim 2:0-Erfolg gegen den VfR Horst kontrollierte das Team die Partie über weite Strecken und präsentierte sich erneut stabil und effizient. Mit nun 44 Punkten gehört der Eichholzer SV zu den konstantesten Teams der Liga und bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Gerade auf eigenem Platz hat Todesfelde II immer wieder gezeigt, dass es auch favorisierten Teams das Leben schwer machen kann. Trainer Sebastian Fojcik betont entsprechend die Bedeutung der eigenen Haltung: „Eines der Topteams der Liga mit vielen individuell starken Spielern. Wir spielen aber auf unserem Platz und beweisen immer wieder, dass man die Punkte hier nicht im Vorbeigehen einsammelt.“ Entscheidend werde sein, „bei den Basics an die letzte Woche anzuschließen und mutig zu agieren.“

Dass die Aufgabe in Todesfelde keineswegs einfach wird, ist den Gästen bewusst. Trainer Rene Sternberg erwartet ein Spiel auf Augenhöhe: „Die vergangenen Begegnungen waren stets eng, intensiv und auf Augenhöhe. Daher lassen wir uns auch von der aktuellen Tabellensituation des Gegners nicht blenden.“ Vielmehr gehe es darum, „dem Spiel von Beginn an unseren Stempel aufzudrücken und weiter in der Erfolgsspur zu bleiben.“

Das Hinspiel liefert dafür den passenden Kontext: Beim 4:2-Erfolg setzte sich Eichholz zwar durch, musste dafür aber erheblichen Aufwand betreiben. Auch diesmal deutet vieles auf eine intensive Partie hin, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten – nicht zuletzt, weil Todesfelde II zuletzt beim 2:2 in Ratzeburg trotz nachlassender Kräfte seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellte.

So treffen am Mittwochabend eine heimstarke, kämpferisch gefestigte Mannschaft und ein formstarkes Topteam aufeinander – mit offenem Ausgang und klar verteilten, aber keineswegs unumstößlichen Rollen.