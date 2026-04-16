Toptalent bekommt seine Chance: Erster Sommer-Neuzugang beim SV Wacker

Talent Leopold Forstpointner (re.) erhält ab Sommer einen festen Kaderplatz in der ersten Mannschaft des SV Wacker Burghausen. – Foto: Michael Holger Günther

Da hat einer das Potential zum Publikumsliebling: Aufgewachsen in Burghausen, alle Nachwuchsteams des SV Wacker durchlaufen - mehr Lokalkolorit geht eigentlich nicht! Und jetzt bekommt Leopold Forstpointner seine Chance in der ersten Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Der 18-jährige Stürmer aus der eigenen U19 erhält ab Sommer einen Kaderplatz im Team des neuen Cheftrainers Matthias Ostrzolek und hat einen Ein-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Leopold Forstpointner den ersten U19-Spieler aus der Nachwuchsliga-Aufstiegsmannschaft übernehmen und mit einem Vertrag für die nächste Regionalliga-Saison 2026/2027 ausstatten konnten. Er bringt nicht nur ein hohes Tempo und gute körperliche Voraussetzungen mit, sondern hat als Mittelstürmer im Nachwuchsleistungszentrum auch seine Torgefahr über mehrere Jahre hinweg unter Beweis gestellt. Aus diesen Gründen sind wir davon überzeugt, dass Leo auch bei den Herren in der Regionalliga seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird", frohlockt Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH und Gesamtleiter Fußball beim SV Wacker Burghausen e.V., über die Vertragsunterschrift des 18-Jährigen.

Mit zwölf Treffern in zwölf Partien hatte Leo Forstpointner großen Anteil daran, dass die U19 des SV Wacker den Aufstieg von der Bayernliga in die DFB-Nachwuchsliga geschafft hat. Und auch in der höchsten Jugendklasse hat er bislang seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen können. In der "DFB-Nachwuchsliga Gruppe C" traf er in bislang insgesamt sieben Einsätzen dreimal, und zwar gegen die Stuttgarter Kickers, die SpVgg Unterhaching und den FC Ingolstadt 04. Zu weiteren fünf Treffern leistete er die Vorarbeit. Sein Debüt in der ersten Mannschaft hat der Youngster auch schon gegeben. In den Schlussminuten des Totopokal-Halbfinals gegen die Würzburger Kickers wurde Forstpointner von Coach Lars Bender aufs Feld beordert.