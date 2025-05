Toptalent aus der Landesliga kehrt zum FC Eintracht Bamberg zurück

Der erste Neuzugang des FC Eintracht Bamberg für die Saison 2025/26 ist gleich ein Rückkehrer. Der 19-jährige Luis Nüßlein wechselt vom Landesligisten DJK Don Bosco zurück in seine sportliche Heimat und dürfte der Offensive der Domreiter mehr Qualität verleihen. Der Verein gibt mit dieser Verpflichtung erneut ein klares Signal in die Öffentlichkeit: Im Kader sollen vor allem Talente mit regionaler Verwurzelung und FCE-DNA stehen.

FCE-Sportchef Stefan Mohr freut sich über die Rückkehr des Offensivtalents: "Luis bringt nicht nur Torinstinkt und Tempo mit, sondern auch eine hohe Identifikation mit unserem Verein. Er ist ein Spieler aus der Region, der unseren Weg mitgehen will – das passt perfekt zu unserer Strategie. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel neue Impulse geben wird. Welcome back, Luis!"

Luis Nüßlein wurde beim FCE fußballerisch ausgebildet und durchlief die Nachwuchsteams bis zur U15, bevor er zur DJK wechselte. Dort entwickelte sich der technisch versierte Angreifer zum Leistungsträger: In der abgelaufenen Landesliga-Saison erzielte er in 32 Einsätzen beachtliche 18 Tore. Ab sofort geht der junge Offensivspieler wieder für die Domreiter auf Torejagd. Seine Verpflichtung gilt als wichtiger Baustein für die kommende Runde. "Ich freue mich, in Bamberg bleiben zu können und zu dem Verein zurückzukehren, bei dem ich viele Jahre meiner Jugend verbracht habe - und dort sportlich dann auch die nächsten Schritte gehen zu können", kommentiert Luis Nüßlein seinen Wechsel auf die andere Seite der Stadt.

Auch Cheftrainer Jan Gernlein sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Schritt für die Zukunft: "Unser Ziel ist es, die besten Jungs aus der Region bei uns zu haben. Luis ist ein junger Spieler, deshalb braucht er auch in Zukunft ein Umfeld, in dem er auf ausreichend Spielzeit kommt, um sich zu entwickeln. Wir sehen sehr viel in ihm und wollen in den kommenden Jahren eine Achse aus jungen Spielern aufbauen. Hier sehe ich mit der Verpflichtung einen guten Schritt und bin gespannt, wie schnell wir gemeinsam aufs nächste Level kommen."