 2026-04-03T19:57:16.526Z

Vereinsnachrichten

Toptalent auf dem Weg zu Sporting Lissabon

Vereinsnachricht

von Michael Kesch · 03.04.2026, 00:54 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

FC München City
Eusebio Figueiredo
Eusebio Figueiredo

Das 15 jährige Toptalent Eusébio Figueiredo verlässt die Schulakademie des FC MÜNCHEN CITY e.V in Richtung Sporting Clube de Portugal (Sporting Lissabon). Der zuvor in den City Football Akademie in Manchester herangewachsene Spieler, ist seit 1 Jahr in der Schulakademie des FC MÜNCHEN CITY e.V .