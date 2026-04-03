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Toptalent auf dem Weg zu Sporting Lissabon
Vereinsnachricht
von Michael Kesch · 03.04.2026, 00:54 Uhr · 0 Leser
Das 15 jährige Toptalent Eusébio Figueiredo verlässt die Schulakademie des FC MÜNCHEN CITY e.V in Richtung Sporting Clube de Portugal (Sporting Lissabon). Der zuvor in den City Football Akademie in Manchester herangewachsene Spieler, ist seit 1 Jahr in der Schulakademie des FC MÜNCHEN CITY e.V .