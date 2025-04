Sandro Meyer wechselt im Sommer zum SC Waldniel. – Foto: Heiko van der Velden

Topstürmer Meyer wechselt zum SC Waldniel Für den Neustart nach Rückzug aus der Bezirksliga hat sich der SC Waldniel einen weiteren hochkarätigen Spieler aus der Region gesichert: Sandro Meyer kommt für die neue Saison. Für den künftigen A-Ligisten ein durchaus beachtlicher Transfer.

Während sich in der Region die Meisterschaften dem Ende zuneigen, hat der SC Waldniel bereits seit mehr als einem halben Jahr Pause – gezwungenermaßen. Anfang August zog der Verein seine erste Mannschaft aus der Bezirksliga zurück. Der damalige Grund: Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Vorstand und einigen Spielern über die Platzwahl bei Heimspielen. Die Situation eskalierte und zwölf Spieler verließen den Verein.

Bemerkenswerter Zugang Seitdem bereitet sich der Verein auf den Neustart in der Kreisliga A vor – und hat nun einen weiteren bemerkenswerten Transfer getätigt: Sandro Meyer wechselt vom Brüggener Vennberg zum SC Waldniel. Meyer ist derzeit mit elf Toren und acht Vorlagen einer der Schlüsselspieler bei Brüggen in der Bezirksliga. Derzeit spielt die Mannschaft noch um den Aufstieg in die Landesliga. Bester Torjäger bei Brüggen ist mit 21 Toren derzeit Nils Bonsels, dessen Bruder Lars kommende Saison ebenfalls für Waldniel spielt.

Meyer stammt aus der TuRa-Jugend und schoss den Verein in der Saison 2015/16 mit 28 Toren fast im Alleingang in die Bezirksliga. Auch eine Liga höher bewies der 30-Jährige seinen Torinstinkt und erzielte in seiner Premierensaison in der Bezirksliga gleich 15 Tore. Ein Jahr später gelangen ihm dann sogar 24 Treffer. Seine Qualitäten weckten Jahr für Jahr auch immer wieder das Interesse anderen Vereine, so lief er bereits für Mennrath und Wachtendonk in Bezirksliga auf. Dass es nun ausgerechnet Waldniel gelang, den Stürmer in die Kreisliga A zu lotsen, ist durchaus beachtlich. Gespräche mit Klaus Ernst gaben den Ausschlag