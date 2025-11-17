Topstart verspielt ‒ FCD U23 kämpft mit Ergebniskrise vor Winterpause

Mit einer gehörigen Portion Frust hat sich die U23 des FC Deisenhofen in die Winterpause verabschiedet: „Dass wir so eine gute Anfangsphase der Saison verspielt haben, macht es sehr, sehr schade für alle. Aus den letzten acht Spielen nur ein Sieg: Das killt.“, sagte Trainer Andreas Budell nach der 1:2 (0:2)-Heimpleite gegen Kellerkind TSV Geiselbullach-Neu-Esting. Nach einer ordentlichen Anfangsphase wurden die Blauhemden durch einen Doppelschlag von Lysander Weiß (12., 14.) kalt erwischt: „Nach einem langen Ball klären wir unsauber, es gibt Freistoß. Der war zwar perfekt geschossen, aber wir sind nicht am Mann“, ärgerte sich Budell über das 0:1, weil er seine Spieler gerade vor diesen langen Bällen und Standardsituationen gewarnt hatte. Auch das 0:2 nach einem tiefen Ball betrachtete er als symptomatisch für die Ergebniskrise: „Diese Minuten haben gezeigt, was in den letzten acht Wochen nicht optimal lief. Uns fehlt die Härte, in die Zweikämpfe zu gehen. Wir sind aktuell nicht in der Lage, Spiele für uns zu entscheiden, sind in gewissen Situationen nicht fokussiert.“

Er sei in der Pause „sauer“ gewesen, gab Budell offen zu. Danach sah er „ein sehr gutes Spiel“, das noch hätte kippen können, wenn Florian Weber nicht am fantastisch reagierenden Stefan Held, Spielertrainer im Gäste-Tor, gescheitert wäre (65.). Pablo Sliwka traf zwar noch aus dem Gewühl zum 1:2 (81.), sah kurz danach aber Rot (85.). Die Entstehung nervte Budell: „Eren Özbek schießt den Gegner an. Ich weiß nicht, will er einen Einwurf herausholen? Das ist Jugendfußball. Und dann muss Pablo Vollgas reingehen, der Schiedsrichter wertet es als Notbremse.“

So zog der Coach ein zwiespältiges Zwischenfazit: „Wir haben viele gute Sachen gesehen, auch, was die Entwicklung der Jungs betrifft. Aber wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, hätte alles ruhiger ausgesehen. Ich bin froh, dass jetzt Winterpause ist und die Jungs sich regenerieren können. Dann schauen wir, an welchen Stellschrauben wir drehen können.“