Ligavorschau
Unterschiedsspieler: Mohamed Zouaoui und der Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes reisen zum FC Eddersheim. (Archivfoto) © Isabel Althof
„Topstars“ warten auf die Fußballer des SC Waldgirmes

Teaser HL: +++ Es läuft aktuell beim Hessenligisten. Das hat auch mit einem wichtigen Spieler zu tun. Nun wartet ein schwerer Gegner – und das gilt auch für den VfB Marburg +++

Wetzlar . Durch das Anfang November ausgefallene Derby sind die beiden heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga mit einer Partie im Verzug. Zum Rückrundenauftakt warten auf den SC Waldgirmes und dem VfB Marburg nun schwere Auswärtsaufgaben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

