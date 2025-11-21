„Topstars“ warten auf die Fußballer des SC Waldgirmes

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Durch das Anfang November ausgefallene Derby sind die beiden heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga mit einer Partie im Verzug. Zum Rückrundenauftakt warten auf den SC Waldgirmes und dem VfB Marburg nun schwere Auswärtsaufgaben.