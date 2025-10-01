Topspielsieg trotz Personalsorgen

Kahla begann wie gewohnt ballsicher und ließ den Ball gut laufen, ohne jedoch große Torchancen herauszuspielen. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Niklas Jahn, dessen Schlenzer knapp das Ziel verfehlte. Zwätzen war in der ersten Hälfte vor allem defensiv gefordert, erzielte zwar einen Treffer, dieser wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. So ging es torlos in die Kabinen. Nach der Pause änderten die Hausherren ihre Taktik und traten mutiger auf. Prompt ergaben sich mehr Offensivaktionen als auf Kahla-Seite. Gollnick stellte seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor unter Beweis und markierte das 1:0 für Zwätzen. Kurz darauf kam Kahla nach einer Ecke zurück ins Spiel – mit einem Sonntagsschuss unter die Latte fiel der 1:1-Ausgleich. Doch Zwätzen zeigte sich unbeeindruckt: Erneut war es Gollnick, der sein Team mit dem 2:1 in Führung brachte. Für die Vorentscheidung sorgte der eingewechselte Eftekhari, der seine starke Leistung mit einem sehenswerten Treffer zum 3:1 krönte. „Das Tor hat er sich absolut verdient, er war sofort voll da und hat nochmal richtig Energie reingebracht“, sagte Trainer Frank Lenz. Als viele Zuschauer schon dachten, die Partie sei entschieden, schlug Kahla noch einmal zurück – wieder per Traumtor in den rechten Winkel. In der Schlussphase drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch Zwätzen setzte mit einem späten Konter den entscheidenden Stich: In der 90. Minute fiel durch Kettwig das 4:2, womit die Partie endgültig entschieden war „Wir mussten heute auf viele Spieler verzichten, aber jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, betonte Lenz nach dem Abpfiff. „Genau diese Geschlossenheit hat uns am Ende den Sieg gebracht.“