"Topspieler": Lotter Neuzugang hat schon gegen den FC Bayern gespielt

Die Sportfreunde Lotte haben auf dem Transfermarkt nachgelegt und den zwölften Neuzugang für die Regionalliga-Saion 2025/26 präsentiert. Der 26-jährige Luca Horn schließt sich vom Ligakonkurrenten SV Rödinghausen den Lottern an. Dort gehörte der gebürtige Wilhelmshavener seit seiner Ankunft 2023 zum absoluten Stammpersonal und verpasste in seinen zwei Saison nur drei Regionalliga-Spiele.

Luca Horn stammt aus der Jugend von Werder Bremen und ist auf der linken Seite sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar. Anschließend spielte Horn drei Jahre lang für die U23 des VfL Wolfsburg, für die er sogar einen Bundesliga-Einsatz sammelte. Am 34. Spieltag der Saison 2019/2020 wurde Horn zuhause ausgerechnet im Spiel gegen den FC Bayern München um Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer und Joshua Kimmich in der 84. Minute eingewechselt. Schon vor seiner Einwechslung stand es 4:0 für den damals feststehenden Deutschen Meister und späteren Champions League-Sieger.

2020 schloss sich Luca Horn dann Drittligist Hansa Rostock an. Für die "Kogge" bestritt er allerdings nur acht Ligapartien, sodass er für ein Jahr an Ligakonkurrent FSV Zwickau (23 Spiele, ein Tor, eine Vorlage) ausgeliehen wurde. Zurück in Rostock spielte Horn für ein Jahr in der Reserve der Hanseaten in der Oberliga Nordost und wechselte 2023 schließlich nach Rödinghausen.