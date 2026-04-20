Topspieler der Landesliga: Endo überragt, Kosuck trifft doppelt

Starke Leistung von Daiki Sone. – Foto: red/KI

Der 26. Spieltag der Landesliga Hamburg brachte eine Vielzahl klarer Ergebnisse und mehrere dominante Offensivauftritte hervor. Besonders fünf Spieler ragten mit ihren Leistungen heraus und entschieden ihre Partien maßgeblich.

Ryota Endo (HSV Barmbek-Uhlenhorst) – Doppelpack beim Kantersieg

Beim deutlichen 6:0-Erfolg von HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen den ASV Hamburg war Ryota Endo einer der prägendsten Akteure. Mit zwei Treffern leitete er den klaren Sieg ein und setzte wichtige Impulse im Offensivspiel. Seine Tore fielen in entscheidenden Momenten und sorgten dafür, dass die Partie früh in eine klare Richtung kippte.

Mats Timm Kosuck (FC St. Pauli III) – Früher Doppelpack als Dosenöffner

Mats Timm Kosuck vom FC St. Pauli III stellte beim 5:0 gegen TuS Osdorf früh die Weichen. Mit zwei Treffern innerhalb der ersten halben Stunde brachte er seine Mannschaft klar in Führung und nahm dem Spiel früh die Spannung. Durch diesen Start kontrollierte St. Pauli die Partie über die gesamte Spielzeit.