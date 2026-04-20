Topspieler der Landesliga: Endo überragt, Kosuck trifft doppelt

Der 26. Spieltag der Landesliga Hamburg brachte eine Vielzahl klarer Ergebnisse und mehrere dominante Offensivauftritte hervor. Besonders fünf Spieler ragten mit ihren Leistungen heraus und entschieden ihre Partien maßgeblich.
Beim deutlichen 6:0-Erfolg von HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen den ASV Hamburg war Ryota Endo einer der prägendsten Akteure. Mit zwei Treffern leitete er den klaren Sieg ein und setzte wichtige Impulse im Offensivspiel. Seine Tore fielen in entscheidenden Momenten und sorgten dafür, dass die Partie früh in eine klare Richtung kippte.
Mats Timm Kosuck vom FC St. Pauli III stellte beim 5:0 gegen TuS Osdorf früh die Weichen. Mit zwei Treffern innerhalb der ersten halben Stunde brachte er seine Mannschaft klar in Führung und nahm dem Spiel früh die Spannung. Durch diesen Start kontrollierte St. Pauli die Partie über die gesamte Spielzeit.
Beim 5:1-Auswärtssieg von TBS Pinneberg beim Hamburger SV III ragte Daiki Sone heraus.
Mit einem Hattrick drehte er die Partie nach frühem Rückstand und sorgte im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Seine Treffer waren der entscheidende Faktor für den deutlichen Erfolg.
Beim 4:1-Sieg des SC Nienstedten gegen FC Union Tornesch war Tim Butenschön der Spieler der ersten Hälfte. Mit zwei Treffern innerhalb von nur einer Minute brachte er seine Mannschaft entscheidend in Führung. Dieser Doppelschlag sorgte dafür, dass Nienstedten früh die Kontrolle übernahm.
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