Topspiele und Derbys am 14. Spieltag der Landesliga

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 kann sich an der Tabellenspitze weiter absetzen, hat dabei eine spannende Aufgabe vor sich. Mit dem FC Kosova Düsseldorf geht es zu einem mit drei Niederlagen zuletzt strauchelnden Verfolger, bei dem aber mit Ibo Cöl ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen wird. Dahinter ergibt sich derzeit ein enger Kampf um Platz zwei.
In Gruppe 2 kann der ESC Rellinghausen am Freitag mit Tabellenführer VfB Bottrop gleichziehen. Der Primus ist am Samstag gegen Abstiegskandidat Mülheimer FC gefordert. Zeitgleich steht für den 1. FC Lintfort das nächste Derby, diesmal gegen den GSV Moers, an.
15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln
15. Spieltag
30.11.25 SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
30.11.25 PSV Wesel - Mülheimer FC 97
30.11.25 ESC Rellinghausen - SC Werden-Heidhausen
30.11.25 VfB Bottrop - FC Kray
30.11.25 1. FC Lintfort - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
30.11.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg
30.11.25 GSV Moers - Viktoria Goch
30.11.25 VfB Speldorf - Sportfreunde Niederwenigern
30.11.25 Rhenania Bottrop - SV Scherpenberg
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: