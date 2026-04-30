Topspiele im Blick: Zülpich jagt Hürth, Derby in Eilendorf

Während Spitzenreiter Hürth seine Position festigen kann, richten sich die Blicke auf zwei Schlüsselspiele im Rennen um Rang zwei und die obere Tabellenhälfte. Vor allem in Zülpich und Eilendorf stehen richtungsweisende Duelle an.
Brand kann sich mit einem Heimsieg weiter von der Abstiegszone absetzen. Glesch-Paffendorf hingegen steht bereits deutlich unter Druck und benötigt dringend Punkte. Die Formkurve spricht klar für die Gastgeber.
Teveren geht als Tabellensechster mit ausgeglichener Bilanz favorisiert in die Partie. Uevekoven kassierte zuletzt mehrere Rückschläge und benötigt Punkte im Abstiegskampf. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Top fünf halten.
Im zweiten Topspiel steht Zülpich unter Zugzwang, um den Rückstand auf Spitzenreiter Hürth nicht anwachsen zu lassen. Schafhausen präsentierte sich zuletzt wechselhaft, ist aber defensiv schwer zu bespielen. Nach dem spektakulären Sieg in Breinig will Zülpich seine Aufstiegsambitionen untermauern.
Die Rollen sind klar verteilt: Breinig reist als eines der offensivstärksten Teams an. Helpenstein kämpft um den Klassenerhalt und zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Für Breinig zählt im Rennen um Rang zwei nur ein Sieg.
Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, allerdings mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Fliesteden kann mit einem Auswärtssieg weiter nach oben schielen, während Kurdistan Düren Stabilität sucht. Die jüngsten Ergebnisse sprechen leicht für die Gäste.
Dieses Duell zählt zu den Topspielen des Spieltags, da beide Teams zuletzt konstant punkteten. Verlautenheide verfügt über die bessere Ausgangsposition, während Eilendorf mit einem Sieg den Abstand deutlich verkürzen könnte. Angesichts der Offensivstärke beider Mannschaften ist ein intensives Spiel zu erwarten.
Der Tabellenführer empfängt einen abstiegsbedrohten Gegner und geht klar favorisiert in die Begegnung. Hürth stellt sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga. Arnoldsweiler benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.