Topspiele im Blick: Zülpich jagt Hürth, Derby in Eilendorf

– Foto: Volker Lemm

Während Spitzenreiter Hürth seine Position festigen kann, richten sich die Blicke auf zwei Schlüsselspiele im Rennen um Rang zwei und die obere Tabellenhälfte. Vor allem in Zülpich und Eilendorf stehen richtungsweisende Duelle an.

Brand kann sich mit einem Heimsieg weiter von der Abstiegszone absetzen. Glesch-Paffendorf hingegen steht bereits deutlich unter Druck und benötigt dringend Punkte. Die Formkurve spricht klar für die Gastgeber.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr Germania Teveren Teveren Sportfreunde Uevekoven Uevekoven 15:00 live PUSH

Teveren geht als Tabellensechster mit ausgeglichener Bilanz favorisiert in die Partie. Uevekoven kassierte zuletzt mehrere Rückschläge und benötigt Punkte im Abstiegskampf. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Top fünf halten.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich Union Schafhausen Schafhausen 15:30 PUSH

Im zweiten Topspiel steht Zülpich unter Zugzwang, um den Rückstand auf Spitzenreiter Hürth nicht anwachsen zu lassen. Schafhausen präsentierte sich zuletzt wechselhaft, ist aber defensiv schwer zu bespielen. Nach dem spektakulären Sieg in Breinig will Zülpich seine Aufstiegsambitionen untermauern.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Helpenstein Helpenstein SV Breinig Breinig 15:00 live PUSH

Die Rollen sind klar verteilt: Breinig reist als eines der offensivstärksten Teams an. Helpenstein kämpft um den Klassenerhalt und zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Für Breinig zählt im Rennen um Rang zwei nur ein Sieg.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Kurdistan Düren Kurdistan SC Fliesteden 1931 Fliesteden 15:00 live PUSH

Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, allerdings mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Fliesteden kann mit einem Auswärtssieg weiter nach oben schielen, während Kurdistan Düren Stabilität sucht. Die jüngsten Ergebnisse sprechen leicht für die Gäste.

Dieses Duell zählt zu den Topspielen des Spieltags, da beide Teams zuletzt konstant punkteten. Verlautenheide verfügt über die bessere Ausgangsposition, während Eilendorf mit einem Sieg den Abstand deutlich verkürzen könnte. Angesichts der Offensivstärke beider Mannschaften ist ein intensives Spiel zu erwarten.