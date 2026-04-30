 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Topspiele im Blick: Zülpich jagt Hürth, Derby in Eilendorf

Hürth vor Pflichtaufgabe – Zülpich unter Druck, Verfolgerduelle prägen den Spieltag

von Tim Zimmer · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volker Lemm

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LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Während Spitzenreiter Hürth seine Position festigen kann, richten sich die Blicke auf zwei Schlüsselspiele im Rennen um Rang zwei und die obere Tabellenhälfte. Vor allem in Zülpich und Eilendorf stehen richtungsweisende Duelle an.

So., 03.05.2026, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
15:45

Brand kann sich mit einem Heimsieg weiter von der Abstiegszone absetzen. Glesch-Paffendorf hingegen steht bereits deutlich unter Druck und benötigt dringend Punkte. Die Formkurve spricht klar für die Gastgeber.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
15:00live

Teveren geht als Tabellensechster mit ausgeglichener Bilanz favorisiert in die Partie. Uevekoven kassierte zuletzt mehrere Rückschläge und benötigt Punkte im Abstiegskampf. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Top fünf halten.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
15:30

Im zweiten Topspiel steht Zülpich unter Zugzwang, um den Rückstand auf Spitzenreiter Hürth nicht anwachsen zu lassen. Schafhausen präsentierte sich zuletzt wechselhaft, ist aber defensiv schwer zu bespielen. Nach dem spektakulären Sieg in Breinig will Zülpich seine Aufstiegsambitionen untermauern.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:00live

Die Rollen sind klar verteilt: Breinig reist als eines der offensivstärksten Teams an. Helpenstein kämpft um den Klassenerhalt und zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Für Breinig zählt im Rennen um Rang zwei nur ein Sieg.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
15:00live

Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, allerdings mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Fliesteden kann mit einem Auswärtssieg weiter nach oben schielen, während Kurdistan Düren Stabilität sucht. Die jüngsten Ergebnisse sprechen leicht für die Gäste.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
15:00

Dieses Duell zählt zu den Topspielen des Spieltags, da beide Teams zuletzt konstant punkteten. Verlautenheide verfügt über die bessere Ausgangsposition, während Eilendorf mit einem Sieg den Abstand deutlich verkürzen könnte. Angesichts der Offensivstärke beider Mannschaften ist ein intensives Spiel zu erwarten.

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:15live

Der Tabellenführer empfängt einen abstiegsbedrohten Gegner und geht klar favorisiert in die Begegnung. Hürth stellt sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga. Arnoldsweiler benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.