Wichtige Spiele stehen für den Nachwuchs des SV Bergisch Gladbach am Wochenende an. – Foto: Rocco Bartsch

Topspiele für Gladbachs Nachwuchs SV Bergisch Gladbach: Auf die U19 und die U17 warten an diesem Wochenende echte Topspiele.

In der Jugend haben die meisten Teams des SV Bergisch Gladbach 09 die Herbstserie bereits beendet. Besonders erfolgreich präsentierte sich die U15, die den Sprung in die Mittelrheinliga schaffte und dort nun um die Meisterschaft spielt. Mit der U19 und U17 kämpfen allerdings noch zwei Teams an den kommenden beiden Wochenenden in der Mittelrheinliga um wichtige Ligapunkte.

Als Aufsteiger hat sich die U19 inzwischen als eines der Top-Teams in der Mittelrheinliga etabliert. Zuletzt gab es einen 3:1-Erfolg beim Tabellenzweiten Fortuna Köln. Zwar steht das Team der Trainer Tobias Felser und Ali Mostowfi weiter auf dem 5. Platz, ist aber bis auf vier Punkte an Primus SV Eilendorf herangerückt. Der Rückstand auf den neuen Zweiten FC Hennef beträgt drei Zähler und Fortuna Köln sowie Alemannia Aachen haben jeweils einen Punkt mehr auf dem Konto. Um die hervorragende Ausgangsposition weiter auszubauen, muss auch bei den SF Troisdorf 05 ein Dreier her. Das wird allerdings kein Selbstläufer, die Gastgeber haben zuletzt im Pokal den FC Hennef geschlagen und Fortuna Köln ein 2:2 abgerungen. Die 09er sind also gewarnt und wissen, dass es nur mit einer konzentrierten Leistung möglich ist, die volle Punktzahl einzufahren.

Eine ganz schwere Aufgabe wartet ebenfalls auf die U17. Die Reise in der Mittelrheinliga führt zur U16 von Bayer 04 Leverkusen, die mit dem 1. FC Köln, Viktoria Köln und Alemannia Aachen um die Spitzenposition kämpft. Die Jungs der Trainer Calvin Hardt und Manuel Nagel sind aber immer für eine Überraschung gut. Bei den Geißböcken entführte das Team durch ein 3:3 einen Zähler. An diesen Erfolg möchte das Team im Nachwuchsleistungszentrum am Kurtekotten gerne anknüpfen. Ein Wiedersehen gibt es mit dem ehemaligen 09-Trainer Felix Eiting, der inzwischen als Co-Trainer an der Seitenlinie der Leverkusener steht.