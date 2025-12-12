 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Es stehen wieder Topspiele an.
Es stehen wieder Topspiele an. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Topspiele bei DV Solingen & SC Kapellen, FC Remscheid muss gewinnen

Landesliga: DV Solingen, FC Kosova, SC Kapellen-Erft und ASV Einigkeit Süchteln kämpfen um Platz 2, der FC Remscheid muss gegen die DJK Gnadental gewinnen.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 17 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Zum Abschluss der Hinrunde kämpfen in zwei Topspielen der DV Solingen, FC Kosova Düsseldorf, SC Kapellen-Erft und ASV Einigkeit Süchteln um Platz zwei hinter Herbstmeister 1. SpVg Solingen-Wald 03. Im Tabellenkeller muss der FC Remscheid Aufsteiger DJK Gnadental unbedingt schlagen, ansonsten wächst der Rückstand weiter an.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Morgen, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
16:00live
Spieltext DV Solingen - FC Kosova

Morgen, 16:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
16:00
Spieltext Nettetal - Mennrath

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
14:00live
Spieltext FC Remscheid - Gnadental

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:00live
Spieltext VSF Amern - SG Unterrath

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
14:30live
Spieltext SC Kapellen - ASV Süchteln

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00
Spieltext SC Velbert - SSV Born

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30
Spieltext Solingen 03 - FC Wülfrath

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
13:00
Spieltext VfB Hilden II - TSV Solingen

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. FC Wülfrath
So., 01.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TVD Velbert zg.
So., 01.02.26 15:00 Uhr VSF Amern - Victoria Mennrath
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - TSV Solingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SSV Bergisch Born
So., 01.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Kosova Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - DJK Gnadental
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VfB 03 Hilden II

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Victoria Mennrath - SG Unterrath
So., 08.02.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Velbert
So., 08.02.26 15:00 Uhr TVD Velbert zg. - SC Union Nettetal
So., 08.02.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - VSF Amern
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid
So., 08.02.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - DV Solingen
So., 08.02.26 15:30 Uhr TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Aufrufe: 012.12.2025, 09:00 Uhr
André NückelAutor