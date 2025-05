Topspiele auf dem Lobecksportplatz

Spannung pur am 26. Spieltag in der Kreisliga B Staffel 4. Bereits am heutigen Samstag spielt der Tabellenführer CONO Sur gegen Platz 2 FCK Frohnau. Morgen geht es dann für die beiden Verfolger BW Friedrichshain und Sperber um wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegsplätze. Trainer Ole Wendorff freut sich auf das Duell mit dem Platznachbarn aus Neukölln und hofft auf 3 Punkte. Mein Team ist fit und gut drauf. Wir haben Bock.

Was eine Serie von BW Friedrichshain II, seit dem Hinspiel gegen Delay ist man ungeschlagen in der Kreisliga C Staffel 6. Nach 2 Niederlagen an den ersten beiden Spieltagen der Saison verlor das Team um Fipsi "Horn" Gabrowski nur noch das Hinspiel gegen Delay. In der Folge gab es 13 Siege und 2 Remis. Inzwischen kann das Team den Aufstieg wieder aus eigener Kraft schaffen. Trainer Bresche zeigt sich optimistisch. Mein Team ist unglaublich motiviert, wir als Trainerteam müssen nur gucken das keiner überdreht. Die Jungs spielen eine bockstarke Runde.

Auch in diesem Spiel heißt es Platz 3 gegen Platz 4. Mehr Spannung in 180 Minuten Kreisligafußball an einem Ort geht kaum.

5,0 Festivalbier als Spieltagspartner

Auf die Zuschauer wartet noch eine kleine Überraschung, mit 5,0 Festivalbier konnte BW Friedrichshain zum ersten mal einen Spieltagspartner finden. Alle Zuschauer dürfen gerne etwas Durst mitbringen.

Beide Temas freuen sich über jeden Fan der unterstützen kommt.