Topspiel zwischen SV Hellern und TUS Hilter

VFR Voxtrup II - RW Sutthausen So. 11.00 Uhr

Nach guten Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen und einem 5:1-Auftaktsieg kommt RW Sutthausen mit breiter Brust zum Stadtduell an die Wasserwerkstrasse.

Der Gastgeber war zwar im Kreispokal mit 0:3 gegen den SV Hellern unterlegen. Aber der Mannschaft von Trainer Hugo Sobral ist auf eigener Anlage jederzeit eine

Überraschung zuzutrauen.

BSV Holzhausen - Ballsport Eversburg So. 15.00 Uhr

Der BSV Holzhausen ist gegen den Ausnahmeaufsteiger gewarnt. Mit 28 Siegen in 28 Spielen gelang dem mit einigen spielstarken Routiniers gespickten Ballsport Eversburg der souveräne Aufstieg. Nach der Spielabsage am vergangenen Wochenende startet der Aufsteiger erst am kommenden Sonntag.

SV Hellern - TUS Hilter So. 15.00 Uhr (Fupa-Liveticker)

Der SV Hellern hat nach sehr guten Ergebnissen in der Vorbereitung und einem Auftaktsieg bei der Spvg Niedermark am vergangen Mittwoch eine deftige 1:4-Pokalpleite bei der SG Hankenberge aus der 1. Kreisklasse kassiert. Trainer Felix Zimmermann begründete

die Niederlage mit personellen Umstellungen und nahm die Niederlage auf seine Kappe. Gegen den TUS Hilter, der zum Auftakt im Absteigerduell gegen den SC Lüstringen

siegte, wird die Mannschaft des SV Hellern sicher wieder ein anderes Gesicht zeigen.

SF Schledehausen - SuS Buer So. 15.00 Uhr (Fupa-Liveticker)

Dem SuS Buer gelang im Auftaktspiel ein 0:0 gegen den Osnabrücker SC. Am Mittwoch ging die Mannschaft vom Trainerteam R. Cebulla/W. Gotting im Kreispokal allerdings mit 2:6 beim TV Neuenkirchen aus der 1. Kreisklasse unter. Es bedarf einer deutlichen Leistungssteigerung, wenn der SuS Buer beim SF Schledehausen bestehen will.

Die Mannschaft ist mittlerweile fast ein Jahr sieglos. Das Auftaktspiel des Aufsteigers SV Kosova fiel den widrigen Witterungsverhältnissen zum Opfer. Es ist ein Spiel mit offenen Ausgang zu erwarten.