Topspiel zwischen Hainberg und Weende, Sparta gegen kriselndes Nörten

– Foto: Imago / Matthias Koch, Timo Ba

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 bündelt zahlreiche direkte Duelle mit klarer Tragweite. SC Hainberg empfängt SCW Göttingen im engen Rennen um die Spitzenplätze, während SG Lenglern nach dem Kantersieg nun gegen SG Niedernjesa nachlegen will. Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen steht nach der Niederlage leicht unter Zugzwang gegen Denkershausen, parallel treffen im Keller mit Groß Ellershausen-Hetjershausen und SG Werratal 2000 zwei direkte Konkurrenten aufeinander.

Beide Teams kommen mit gegensätzlichen Eindrücken in die Partie. Sparta Göttingen gewann zuletzt 2:1 gegen RSV Göttingen, während SSV Nörten-Hardenberg beim 1:6 gegen SG Lenglern deutlich unterlag. Das Hinspiel war mit 5:3 für Nörten torreich, die aktuelle Form spricht jedoch klar für Sparta, denn Nörten steht aktuell bei fünf Niederlagen in Folge.

SG Bergdörfer (10.) – 1. SC Göttingen 05 II (9.) Ein Duell auf Augenhöhe im Tabellenmittelfeld. SG Bergdörfer verlor zuletzt 1:0 bei Denkershausen-Lagershausen, während 1. SC Göttingen 05 II nach dem 2:0 bei SV Rotenberg und dem 3:3 gegen TuSpo Petershütte stabil wirkt. Das Hinspiel ging mit 3:0 klar an die 05er. Auch die aktuelle Form spricht für die Landesliga-Vertretung, die Heimmanschaft konnte nämlich seit 4 Spielen nicht mehr gewinnen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TuSpo Petershütte Petershütte VfR Dostluk Osterode VfR Dostluk 15:00 PUSH

TuSpo Petershütte (6.) – VfR Dostluk Osterode (16.) Die Rollen sind klar verteilt. Das aktuell formstärkste Team mit TuSpo Petershütte trotzte zuletzt beim 3:3 bei Göttingen 05 II einem Rückstand, während VfR Dostluk Osterode nach dem 0:7 gegen SV Groß Ellershausen-Hetjershausen weiter abgeschlagen ist. Das Hinspiel endete torlos, die Ausgangslage hat sich seither deutlich verschoben. Mit 20 Punkten aus den letzten acht Spielen spielen die Gastgeber bisher die beste Rückrunde aller Teams, mit einem Sieg gegen Dostluk können sie diese Serie weiter ausbauen.

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (15.) – SG Werratal 2000 (14.) Direktes Duell im Tabellenkeller. Groß Ellershausen-Hetjershausen kommt mit dem klaren 7:0-Erfolg gegen Dostluk in diese Partie und gewann bereits das Hinspiel mit 2:1. SG Werratal 2000 verlor zuletzt 1:3 gegen SCW Göttingen und steht unter Druck, den Abstand nach unten zu halten. Ellershausen ist seit vier Spielen ungeschlagen und kann mit einem Sieg an Werratal vorbeiziehen.

SCW Göttingen (3.) – SC Hainberg (2.) Das Topspiel des Spieltags. SCW Göttingen ist seit 18 Spielen ungeschlagen, spielte zuletzt 0:0 gegen SG Lenglern und gewann zuvor klar 3:1 bei SG Werratal 2000. SC Hainberg kommt mit einem 1:0 gegen Sparta Göttingen und malt sich nach der klaren 0:4-Hinspielniederlage gegen den SCW im Dezember eine Revanche aus. Die Tabelle zeigt die Brisanz: Platz zwei gegen Platz drei, nur ein Punkt trennt beide.

SG Lenglern (4.) – SG Niedernjesa v.1925 (12.) Lenglern präsentierte sich zuletzt in starker Form, insbesondere beim 6:1 gegen Nörten und beim 0:0 gegen Weende. SG Niedernjesa gewann zuletzt 2:1 gegen SV Rotenberg und bestätigte damit eine verbesserte Form. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Lenglern.

SV Rotenberg (11.) – RSV Göttingen (5.) RSV Göttingen reist mit viel Offensivkraft an, wie das 5:3 gegen TSV Landolfshausen/Seulingen zeigte. SV Rotenberg verlor zuletzt 1:2 gegen Niedernjesa und zuvor 0:2 gegen Göttingen 05 II. Das Hinspiel gewann der RSV mit 2:1, die aktuelle Form spricht erneut für die Gäste.