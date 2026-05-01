 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Topspiel zwischen Hainberg und Weende, Sparta gegen kriselndes Nörten

Formstarkes Peterhütte gegen den Tabellenletzten

von NB · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago / Matthias Koch, Timo Ba

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BZL Braunschw. St. 4
Denkershaus.
Niedernjesa
SG Lenglern
N-Hardenberg

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 bündelt zahlreiche direkte Duelle mit klarer Tragweite. SC Hainberg empfängt SCW Göttingen im engen Rennen um die Spitzenplätze, während SG Lenglern nach dem Kantersieg nun gegen SG Niedernjesa nachlegen will. Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen steht nach der Niederlage leicht unter Zugzwang gegen Denkershausen, parallel treffen im Keller mit Groß Ellershausen-Hetjershausen und SG Werratal 2000 zwei direkte Konkurrenten aufeinander.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
15:00

Sparta Göttingen (7.) – SSV Nörten-Hardenberg (13.)

Beide Teams kommen mit gegensätzlichen Eindrücken in die Partie. Sparta Göttingen gewann zuletzt 2:1 gegen RSV Göttingen, während SSV Nörten-Hardenberg beim 1:6 gegen SG Lenglern deutlich unterlag. Das Hinspiel war mit 5:3 für Nörten torreich, die aktuelle Form spricht jedoch klar für Sparta, denn Nörten steht aktuell bei fünf Niederlagen in Folge.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
15:00

SG Bergdörfer (10.) – 1. SC Göttingen 05 II (9.)

Ein Duell auf Augenhöhe im Tabellenmittelfeld. SG Bergdörfer verlor zuletzt 1:0 bei Denkershausen-Lagershausen, während 1. SC Göttingen 05 II nach dem 2:0 bei SV Rotenberg und dem 3:3 gegen TuSpo Petershütte stabil wirkt. Das Hinspiel ging mit 3:0 klar an die 05er. Auch die aktuelle Form spricht für die Landesliga-Vertretung, die Heimmanschaft konnte nämlich seit 4 Spielen nicht mehr gewinnen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
15:00

TuSpo Petershütte (6.) – VfR Dostluk Osterode (16.)

Die Rollen sind klar verteilt. Das aktuell formstärkste Team mit TuSpo Petershütte trotzte zuletzt beim 3:3 bei Göttingen 05 II einem Rückstand, während VfR Dostluk Osterode nach dem 0:7 gegen SV Groß Ellershausen-Hetjershausen weiter abgeschlagen ist. Das Hinspiel endete torlos, die Ausgangslage hat sich seither deutlich verschoben. Mit 20 Punkten aus den letzten acht Spielen spielen die Gastgeber bisher die beste Rückrunde aller Teams, mit einem Sieg gegen Dostluk können sie diese Serie weiter ausbauen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
15:00

SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (15.) – SG Werratal 2000 (14.)

Direktes Duell im Tabellenkeller. Groß Ellershausen-Hetjershausen kommt mit dem klaren 7:0-Erfolg gegen Dostluk in diese Partie und gewann bereits das Hinspiel mit 2:1. SG Werratal 2000 verlor zuletzt 1:3 gegen SCW Göttingen und steht unter Druck, den Abstand nach unten zu halten. Ellershausen ist seit vier Spielen ungeschlagen und kann mit einem Sieg an Werratal vorbeiziehen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
15:00

SCW Göttingen (3.) – SC Hainberg (2.)

Das Topspiel des Spieltags. SCW Göttingen ist seit 18 Spielen ungeschlagen, spielte zuletzt 0:0 gegen SG Lenglern und gewann zuvor klar 3:1 bei SG Werratal 2000. SC Hainberg kommt mit einem 1:0 gegen Sparta Göttingen und malt sich nach der klaren 0:4-Hinspielniederlage gegen den SCW im Dezember eine Revanche aus. Die Tabelle zeigt die Brisanz: Platz zwei gegen Platz drei, nur ein Punkt trennt beide.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
15:00

SG Lenglern (4.) – SG Niedernjesa v.1925 (12.)

Lenglern präsentierte sich zuletzt in starker Form, insbesondere beim 6:1 gegen Nörten und beim 0:0 gegen Weende. SG Niedernjesa gewann zuletzt 2:1 gegen SV Rotenberg und bestätigte damit eine verbesserte Form. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Lenglern.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
15:00

SV Rotenberg (11.) – RSV Göttingen (5.)

RSV Göttingen reist mit viel Offensivkraft an, wie das 5:3 gegen TSV Landolfshausen/Seulingen zeigte. SV Rotenberg verlor zuletzt 1:2 gegen Niedernjesa und zuvor 0:2 gegen Göttingen 05 II. Das Hinspiel gewann der RSV mit 2:1, die aktuelle Form spricht erneut für die Gäste.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
15:00

TSV Landolfshausen/Seulingen (1.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (8.)

Der Tabellenführer steht nach dem 3:5 gegen RSV Göttingen unter Zugzwang. Trotz 57 Punkten bleibt die Ausgangslage komfortabel, doch die Verfolger rücken näher. Denkershausen-Lagershausen gewann zuletzt 1:0 gegen SG Bergdörfer und hielt die Partie im Hinspiel lange offen, verlor aber mit 2:4. Die Konstellation ist klar: Der Spitzenreiter muss reagieren, während der Aufsteiger weiter stabil punktet.