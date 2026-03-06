Topspiel zwischen Fortuna und Alemannia – Derby in Eilendorf

Aachen möchte die Tabellenführung behalten – Foto: klenkesknipser

Eines ist sicher für diesen Spieltag: Es wird nicht langweilig werden. Neben dem Topspiel zwischen Fortuna Köln und der Alemannia gibt es das Derby in Eilendorf und den Abstiegskrimi für Düren in Deutz.

Derby in Eilendorf Ein Derby ist immer etwas Besonderes, vor allem wenn sich beide Vereine im Abstiegskampf befinden. So ist es auch im Duell von Eilendorf und dem VfL Vichttal. Da kann es schnell mal emotional zu gehen. Eilendorfs Trainer Nico Kampsmann erwartet genau so ein Spiel: „Wir erwarten ein hitziges Derby, bei dem es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um persönliche Rivalitäten geht. Dabei ist ihm aber wichtig, dass seine Mannschaft „stets einen kühlen Kopf bewahrt und den Fokus auf das Wesentliche legt." Gästetrainer Nick Gerhards erwartet ein ähnliches Match: „Wir erwarten ein hochemotionales Spiel, bei dem wir zwingend den Kampf annehmen und punkten müssen." Für Vichttal geht es darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht weiter zu verlieren.

Abstiegskrimi für Deutz und Düren Neben Eilendorf und Vichttal kommt es auch in Deutz zu einem Abstiegskrimi. Beide Mannschaften sind punktgleich, auch wenn Deutz ein Spiel weniger absolviert hat. Gerade deshalb ist Dürens Trainer Nihad Dzaferovic der Ernst des Spiels bewusst: „Es erwartet uns ein ganz wichtiges Spiel. Ein Sieg ist eigentlich Pflicht, aber trotzdem lassen wir uns von dem Druck nicht verrückt machen." Seine Mannschaft soll dabei das Spiel „strukturiert und kontrolliert" angehen. Das Ziel sei es, mit einem Sieg „Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller herauszuklettern", so Dzaferovic. Deutz-Trainer Omid Akhavan benennt die „Höhen und Tiefen vieler Mannschaften" und macht deshalb auf die entscheidende Tagesform aufmerksam: „Am Ende wird die Tagesform entscheidend sein und wer es schafft, seine Leistung auf den Platz zu bringen."

Topspiel zwischen Fortuna und Alemannia Im oberen Tabellendrittel richtet sich der Blick nach Köln. Dort trifft Fortuna Köln auf Tabellenführer Alemannia Aachen. Die Fortuna liegt drei Punkte hinter der Alemannia und könnte mit einem Sieg gleichziehen. Das Topspiel gegen den Bonner SC vor zwei Wochen konnte die Fortuna bereits für sich entscheiden und nun möchte man auch den Tabellenführer schlagen. Für die Alemannia bietet sich eine große Möglichkeit, um einen direkten Konkurrenten abzuschütteln und die Tabellenführung zu behaupten.

Enges Spiel für Wegberg-Beeck

Nur vier Punkte trennen die Borussia aus Lindenthal und Wegberg-Beeck. Für die Gäste und Trainer Goran Kovacevic steht eine heruasfordernde Aufgabe an: „Für uns wird das ein ganz schwieriges Spiel, das hat das Hinspiel (3:3) bereits gezeigt. Lindenthal ist eine sehr gute Mannschaft und es wird nicht leicht für uns. In dieser Liga ist aber jedes Spiel schwierig und wir müssen von Spiel zu Spiel denken." Mit einem Sieg könnte sich Beeck in den Top-5 weiter festsetzen. Lindenthal könnte sich mit drei Punkten ein Polster auf die Abstiegsplätze aufbauen.

Duell der Tabellennachbarn Ein weitere spannende Partie steht in Gladbach an. Dort trifft Bergisch Gladbach auf seinen direkten Tabellennachbarn aus Wiehl. Gladbachs Trainer Pedro Cidoncha möchte seine Mannschaft wie zuletzt sehen: „Wir haben in den letzten Spielen gute Leistungen gezeigt. Wir möchten weiter unsere Spielweise durchsetzen und unsere Spielidee weiterentwickeln." Auch machte Cidoncha auf die Brisanz des Spiels aufmerksam: „Unsere Jungs sind motiviert für das Bergische Derby."

Bonn will in Schlagdistanz bleiben Nach der Niederlage im Topspiel gegen Fortuna Köln will sich der Bonner SC beim Gastspiel beim SC West rehabilitieren. Mit drei weiteren Zählern könnte man vom Ausgang des Spitzenspiels profitieren und vielleicht sogar am Primus Alemannia Aachen vorbeiziehen. Dazu müssen sich die Kohler-Schützlinge im Vergleich zum Hinspiel steigern, denn dort kam der BSC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.