Topspiel zwischen dem FC Furtwangen und der SG Marbach/Rietheim

Fast im Gleichschritt ging es bisher für die beiden Kontrahenten durch diese Spielzeit. 14 Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen – so lautet gleichermaßen die Bilanz des FV Furtwangen als auch jene der SG Marbach/Rietheim. Einzig dank der um sechs Treffer besseren Tordifferenz hat die Spielgemeinschaft die Nase vorn. Nun reist sie am Samstag in die Uhrenstadt. Dort erwartet das Team von Trainer Marco Effinger bis in die Haarspitzen motivierte Furtwanger. "Wir sind uns bewusst, was auf uns zukommt", beschreibt deren Coach Pietro Morreale, der viele Parallelen zwischen seinem Team und dem Gegner sieht, die allgemeine Gefühlslage.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.