Topspiel zwischen Auerbach und Ginsheim, Fehlheim macht Druck Der formstarke VfR Fehlheim liegt nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten SV Dersim +++ VfB Ginsheim trifft im Topspiel auf den TSV Rot-Weiß Auerbach +++ FC Alsbach und SKV Büttelborn brauchen dringend Punkte von Redaktion · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Der VfR Fehlheim (grüne Trikots) ist in der Tabelle bis auf den dritten Platz vorgerückt und liegt nur noch drei Punkte hinter dem SV Dersim, der ein Spiel mehr auf dem Konto hat. – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)