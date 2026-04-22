Topspiel zwischen Auerbach und Ginsheim, Fehlheim macht Druck

Am Wochenende kommt es zum 29. Spieltag der Gruppenliga.
Am Samstag trifft der VfR Fehlheim auf den FC Bensheim. Fehlheim befindet sich derzeit in bestechender Form und konnte fünf der vergangenen sechs Spiele für sich entscheiden. In der Tabelle konnten sie am vergangenen Spieltag die FSG Riedrode von Platz drei verdrängen und befinden sich nur noch drei Punkte hinter dem SV Dersim (bei einem Spiel weniger).
Am Sonntag will der SV Dersim im Spiel gegen den TSV Seckmauern verhindern, dass Fehlheim auch sie hinter sich lässt. Dafür braucht es eine bessere Leistung als am vergangenen Spieltag beim 0:1 gegen den SV Groß-Bieberau. Die FSG Riedrode will im Spiel gegen TS Ober-Roden den dritten Tabellenplatz wieder zurückerobern. Riedrode muss sich allerdings vor der Offensivabteilung von Ober-Roden in Acht nehmen. In den vergangenen drei Spielen schossen sie 22 Tore. Im absoluten Topspiel des Spieltags trifft der TSV Rot-Weiß Auerbach auf Ligaprimus VfB Ginsheim. Die Heimmannschaft ist seit acht Spielen ungeschlagen, Ginsheim reist mit einem 11:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den TSV Altheim nach Auerbach. Das Hinspiel endete 2:2. Die formstarke SG Wald-Michelbach empfängt den Tabellenletzten SKV Büttelborn, die am vergangenen Spieltag gegen TS Ober-Roden mit 0:8 untergingen. Der SV Groß-Bieberau bekommt es mit dem SV Fürth zu tun. In der Hinrunde trennten sich die Mannschaften mit 1:1. Zwischen den Tabellennachbarn SV Geinsheim und SV Münster kommt es zum Duell. Geinsheim hofft, den Schwung aus dem 4:2-Überraschungserfolg gegen die FSG Riedrode am vergangenen Spieltag mit in diesen Spieltag zu nehmen. Der TSV Altheim will gegen den SC Viktoria Griesheim, die deutlichen Niederlagen aus den beiden vergangenen Spieltagen gegen Ginsheim und Auerbach vergessen machen. Der FC Fürth will nach dem Derby-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den SV Fürth, gegen den FC Alsbach den nächsten Sieg einfahren.
Alle Spiele im Überblick: