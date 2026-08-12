Topspiel: Zwei perfekte Starts treffen aufeinander

Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag. Und wie gewohnt gilt: Hier rollen nach und nach die Vorberichte mit Zahlen, Fakten und Geschichten zu den einzelnen Partien ein.

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 steht vor der Tür und könnte für einige Mannschaften bereits richtungsweisend werden. Eröffnet wird die Runde schon am Donnerstag mit dem Duell SF Schwefingen gegen SV Olympia Laxten. Grund für die vorgezogene Partie ist das Open Air am Samstag in Schwefingen.

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. II 13:00 PUSH Am Sonntag um 13 Uhr kommt es zum Spitzenspiel des dritten Spieltags: SV Vorwärts Nordhorn II empfängt den SC Spelle-Venhaus II - der Dritte trifft auf den Ersten.

Beide Mannschaften sind noch ohne Punktverlust. Vorwärts II bezwang zunächst Concordia Emsbüren mit 4:1 und anschließend Suddendorf-Samern mit 3:0 - macht sechs Punkte und 7:1 Tore. Spelle II steht ebenfalls bei zwei Siegen und 11:4 Toren. Damit treffen zwei der bisherigen Frühstarter direkt aufeinander. Für Vorwärts wartet anschließend schon das nächste Highlight: Am 18. August um 20 Uhr steigt im Bezirkspokal das Nordhorner Stadtduell gegen SV Eintracht Nordhorn. Doch zunächst geht es um die Frage: Wer behält seine weiße Weste und setzt sich vorerst oben fest? Kreis-Highlights: Zehn-Minuten-Hattrick, Ticker-Liebe und ein Rätsel P.S.: Kleiner Fauxpas meinerseits: Beim Spitzenspiel zwischen Vorwärts Nordhorn II und Spelle-Venhaus II trifft natürlich der Dritte auf den Ersten und Spelle steht nach zwei Spieltagen bei 11:4 Toren. Danke für den aufmerksamen Hinweis! Fehler behoben.

– Foto: Maik Klaphecke

Schon wieder Schwefingen gegen Laxten, wer setzt sich diesmal durch?

Morgen, 19:00 Uhr SF Schwefingen SF Schwefingen SV Olympia Laxten Laxten 19:00 live PUSH