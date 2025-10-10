Topspiel zum Vorrundenabschluss: Zwiesel fordert Osterhofen

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Nach dem äußerst erfolgreichen Doppelspieltag bekommen wir es zum Abschluss der Hinrunde zuhause mit Haibach zu tun. Ein Gegner, der selbst beide Spiele gewinnen konnte und zu den stärksten Mannschaften der Liga gehört. Gerade in der Offensive haben sie enorm viel Qualität. Wir müssen versuchen, wieder die Leistungen der letzten Spiele abzurufen. Sollten wir das schaffen, kann auch ein Erfolg gegen diesen Gegner möglich sein."

Personal: Hinter den Einsätzen von Marius Weinberger und Ben Hofmann steht ein großes Fragezeichen.