Topspiel zum Vorrundenabschluss: Zwiesel fordert Osterhofen

Am letzten Spieltag der Vorrunde in der Kreisliga Straubing kommt es am Samstag zum absoluten Topspiel zwischen Primus SpVgg Osterhofen und dem Dritten SC Zwiesel, der am Doppelspieltag zuletzt jedoch zwei Niederlagen kassiert hatte. Der Rangzweite SV Neuhausen/Offenberg reist mit großen Personalsorgen zum seit sieben Partien sieglosen SV Winzer. Außerdem treffen zum Hinrundenabschluss mit dem TSV Lindberg und dem SV Haibach zwei der aktuell formstärksten Mannschaften aufeinander. Extrem wichtige Kellerduelle gehen in Perkam (gegen Viechtach) und Stephansposching (gegen DJK SB Straubing) über die Bühne.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Nach dem äußerst erfolgreichen Doppelspieltag bekommen wir es zum Abschluss der Hinrunde zuhause mit Haibach zu tun. Ein Gegner, der selbst beide Spiele gewinnen konnte und zu den stärksten Mannschaften der Liga gehört. Gerade in der Offensive haben sie enorm viel Qualität. Wir müssen versuchen, wieder die Leistungen der letzten Spiele abzurufen. Sollten wir das schaffen, kann auch ein Erfolg gegen diesen Gegner möglich sein."
Personal: Hinter den Einsätzen von Marius Weinberger und Ben Hofmann steht ein großes Fragezeichen.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Nach den letzten Siegen fahren wir mit Selbstvertrauen nach Lindberg, wissen aber um die Schwere der Aufgabe. Der TSV ist voll in Fahrt und wird nach dem Derbysieg gegen Zwiesel natürlich auch vor Selbstvertrauen strotzen. Wir müssen uns auf intensive 90 Minuten einstellen und wollen auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren."
Personal: Andreas Schmid, Benedikt Kerscher, Samuel Maier und Lukas Tobesch können nicht mitwirken.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Mit der Punktausbeute vom Doppelspieltag können wir zufrieden sein, wenngleich in Oberschneiding mit etwas mehr Disziplin mehr drin gewesen wäre. Am Samstag erwartet uns nun der schwere Brocken aus Regen. Dieses Duell wurde in der Vergangenheit schon immer mit Spannung erwartet und es wird sicher auch dieses Mal ein tolles Spiel werden. Natürlich wollen wir zuhause nachlegen."
Personal: Es fehlen Karl Janka, Samuel Rimböck, Alessandro Seeböck und Florian Schmid.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Der Doppelspieltag brachte uns die erhofften sechs Punkte, auch mit den gezeigten Leistungen konnte man größtenteils zufrieden sein. Nun erwartet uns ein schwieriges Auswärtsspiel beim SV Auerbach, gegen den wir in den vergangenen Duellen schon immer unsere Schwierigkeiten hatten. Nichtsdestotrotz gehen wir mit Selbstvertrauen in die Partie und werden alles versuchen, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Lucas Paukner, Josef Kölbl und Maxi Kappl stehen nicht zur Verfügung.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Nach den letzten drei Niederlagen mit 18 Gegentoren sind wir ziemlich am Boden. Aber nach einem Tief kommt auch wieder ein Hoch und ich bin mir sicher schon am Wochenende gegen Viechtach. Wir müssen versuchen die Grundlagen, die zum Fußball gehören, wieder umzusetzen. Viechtach hat sich in den letzten Wochen aus einem Tief auch wieder befreit und sind in der Tabelle über dem Strich. Natürlich wäre es toll wenn wir gewinnen, aber das geht nur über den Kampf. Ich freue mich schon sehr auf dieses Spiel."
Personal: Michal Traijer und Andrei Merian können nicht auflaufen.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "In den letzten Wochen haben wir es geschafft uns mühsam aus der Abstiegszone herauszuarbeiten. Nun haben wir in Perkam erstmals die Chance einen kleinen Abstand zu gewinnen. Wir erwarten einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner, der nichts unversucht lassen wird, um den Bock umzustoßen."
Personal: Benedikt Reil, Tobias Riepl, Raphael Kufner und Dustin Segl stehen auf der Ausfallliste.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "In Straubing hat die Mannschaft die richtige Antwort auf das Match gegen Neuhausen gegeben. Der Sieg auf dem kleinen Platz war verdient. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel gegen den SC Zwiesel. Sie haben mit Denk und Kule zwei absolute Topspieler in ihren Reihen. Sehr beeindruckt haben mich die jungen Spieler, vor allem Perl und König, die alle Möglichkeiten nach oben haben. Für uns gilt es bei der Chancenverwertung zielstrebiger zu sein und unseren Zuschauern eine gute Leistung zu zeigen."
Personal: Bis auf Tobias Hanninger (OP an der Hüfte) kann der Ligaprimus aus dem Vollen schöpfen.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Momentan läuft einiges in die falsche Richtung bei uns. Wir müssen uns alle an der eigenen Nase packen und das Ruder schnellstmöglich wieder rumreißen. Nur ansehnlichen Fußball spielen reicht einfach nicht. Zuerst müssen wir wieder kämpfen, laufen, Zweikämpfe gewinnen und defensive Drecksarbeit verrichten. Und dazu haben wir gegen die Übermannschaft aus Osterhofen bestimmt genug Möglichkeiten."
Personal: Neben den Langzeitverletzten müssen die Glasstädter dieses Mal auch auf ihr tschechisches Duo Jakub Kule (verletzt) und Tomas Holik (beruflich verhindert) sowie Ben Eichinger verzichten.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Nach zwei punktlosen Spieltagen bleibt die Chancenverwertung das große Manko. Nun wartet mit dem Tabellenzweiten Neuhausen ein echter Brocken. Sie sind individuell sehr stark besetzt und haben Spieler mit extrem viel Erfahrung. Dennoch werden wir wieder alles daran setzen, etwas Zählbares mitzunehmen."
Personal: Maxi Uhl, Phil Burmberger, Niklas Bachmeier, David Neumeier, Phil Härtinger und Florian Weber müssen passen. Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter dem Einsatz von Christian Falter.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Der Doppelspieltag verlief für uns grundsätzlich sehr erfreulich. Gegen Osterhofen konnten wir über die gesamte Spielzeit mithalten, haben mit dem 1:1 in der 94. Minute wieder eine top Moral bewiesen und beim Tabellenführer absolut verdient einen Punkt geholt. Gegen Stephansposching konnten wir dann keineswegs an diese Leistung anknüpfen, aber trotzdem einen weiteren Heimsieg einfahren. Leider mussten wir am Wochenende gleich fünf verletzte Spieler verzeichnen, bei denen jetzt teilweise bereits Winterpause ist. Nun müssen wir zum Auswärtsspiel nach Winzer. Der SV hat eine brandgefährliche Offensive und es wird ein sehr enges Match werden, in dem Kleinigkeiten und individuelle Fehler den Unterschied ausmachen werden. Logischerweise wollen wir aber trotz unserer Verletztenmisere nachlegen und in Winzer etwas holen."
Personal: Mit Vitus Vornehm, Alexander Bugl, Stefan Rockinger, Tim Kammerl, Thomas und Sebastian Plötz fehlt gleich ein halbes Dutzend wichtiger Spieler. Dazu gesellen sich noch einige krankheitsbedingte Ausfälle.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Nach dem beeindruckenden Sieg gegen Perkam haben wir in Viechtach sehr viel vermissen lassen. Wenn man die Grundtugenden des Fußballs wie Laufbereitschaft, Einsatz und richtige Einstellung zu einem Spiel nicht abruft, reicht es halt in der Kreisliga nicht für Punkte. Daher müssen wir eine Reaktion zeigen und die Basics auf den Platz bringen. Ob es dann gegen den starken Aufsteiger aus Oberschneiding zu einem Punktgewinn reicht, wird sich zeigen."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.
Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Mit der Punkteausbeute aus dem vergangenen Doppelspieltag sind wir zufrieden, vor allem auch weil der Sieg in Winzer sehr schmeichelhaft war. Im Hinblick auf die Tabelle haben uns vier Punkte gut getan, weil wir uns zu den Relegationsplätzen ein kleines Polster erarbeiten konnten. Am letzten Hinrundenspieltag treten wir eine längere Auswärtsreise nach Langdorf an. Der Mitaufsteiger spielt eine ähnlich solide Runde wie wir und hat offensiv richtig Qualität. Wir sind aber seit fünf Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie auch in Langdorf verteidigen."
Personal: Der Kader wird sich erst kurzfristig entscheiden, da einige Spieler krank oder angeschlagen auf der Kippe stehen.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Die Art und Weise wie wir in Neuhausen aufgetreten sind stimmt mich positiv. Unsere Situation mit mageren fünf Punkten ist kritisch, es brennt aber noch Licht im Tabellenkeller. Die DJK bringt jetzt schon einige Jahre Kreisliga-Erfahrung mit und hat viel individuelle Klasse im Team. Dieses Sechs-Punkte-Spiel wollen wir für uns entscheiden."
Personal: Niklas Fischl, Matthias Staudinger, Benjamin Hacker müssen passen. Zu allem Überfluss hat sich auch noch Dauerbrenner Marcel Nothaft das Innenband gerissen.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Nach zwölf Spieltagen zeigt die Tabelle ein ebenso klares wie ernüchterndes Bild. Die fünf Teams, die jetzt das Tabellenende zieren, werden voraussichtlich auch den einen Glücklichen unter sich ausmachen, der am 15. Mai über dem Strich steht. Für die kommenden direkten Duelle dieser Mannschaften muss man darum keine großen Statistiken mehr zu Rate ziehen. Es zählt nur auf dem Platz und es gibt kein Taktieren mehr. Jeder weiß, um was es geht. Jetzt gilt es für uns, unbedingt zu punkten und die guten Ansätze, die wir ohne Zweifel gegen die Spitzenklubs gezeigt haben, in genau diese wichtigen Spiele mitzunehmen. Selbst Unentschieden helfen in dieser Lage nur bedingt weiter. Die Zuschauer dürfen sich darum auf ein intensives und umkämpftes Spiel freuen."
Personal: Die Gäubodenstädter können erstmals in dieser Saison mit voller Kapelle antreten.