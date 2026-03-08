Topspiel zum Start: Delkenheim empfängt Naurod In der Kreisoberliga Wiesbaden trifft der Tabellendritte auf den Vierten +++ Im direkten Duell geht es um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen von Elias Gherbaoui · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Wer kann an den Top-Teams dranbleiben – Foto: Jochen Haupt

Wiesbaden. Am kommenden Sonntag empfängt der FV Delkenheim zum Auftakt der Restrunde der Kreisoberliga den 1. FC Naurod. Beide Teams stehen oben in der Tabelle und wollen positiv in die Rückrunde starten, um mit einem Sieg weiter an den beiden Top-Teams dranzubleiben. Das Hinspiel endete mit einem torreichen 4:3-Erfolg für die Delkenheimer.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der FV Delkenheim geht selbstbewusst in die Partie – nicht zuletzt aufgrund einer gelungenen Vorbereitung. "Die Testspiele waren gut, wir haben viel experimentiert und wichtige Erkenntnisse gesammelt", sagt Delkenheims Spielertrainer Pascal Bender. Dennoch gibt es auch einige personelle Sorgen auf Seiten der Delkenheimer: Mit Kerem Anadolu, der im letzten Spiel des vergangenen Jahres vom Platz flog, "fehlt einer der stärksten Spieler der Vorbereitung", sagt Bender. Zudem fällt Dennis Sänger am Wochenende aus.

Das Hinspiel gewann der FVD mit 4:3, entscheidend sei damals vor allem die eigene Offensivstärke gewesen, auf die es auch diesmal wieder ankommen werde. Mit Blick auf seinen Abschied im Sommer sagt Bender, dass der aktuell dritte Tabellenplatz ihm und der Mannschaft Sicherheit gebe. Für ihn persönlich wäre der Aufstieg der perfekte Abschluss für seine Zeit in Delkenheim. Dafür gilt es aber, den Rückstand auf Tabellenführer Freie Turnerschaft (sechs Punkte) und den Zweiten SG Germania (ein Punkt bei einem mehr absolvierten Spiel) wettzumachen. Beim Gegner 1. FC Naurod zeigt sich die Personalsituation angespannt, da der Kader aktuell eher dünn besetzt sei, wie FCN-Trainer Manfred Klug erklärt. Drei Spieler fehlen aus beruflichen Gründen: Mika Streck, Dimitrij Skobzew und Felix Irrgang. Stürmer Issa Keita (Biebrich U23) und Marc Krabler (SV Niedernhausen) haben den Verein im Winter in Richtung Gruppenliga verlassen. Zudem fallen Dominik Elberskirch, Lars Leitz und Niklas Bierke für die Partie verletzt aus.