Topspiel zum Auftakt zwischen Ergolding und Neufraunhofen

„Wir fahren mit der vollen Kapelle nach Ergolding und wollen dort ein Feuerwerk abbrennen“, sagt der euphorisierte neue Trainer des SV Neufraunhofen Christian Endler zum Auftaktmatch. Der 54-Jährige hat vor vier Wochen den Staffelstab vom Erfolgsduo Alexander Auhagen und Daniel Treimer übernommen und musste seine neue Mannschaft in der knackigen Vorbereitungszeit erst kennenlernen. „In der kurzen Vorbereitung ging es viel ums Eindrücke sammeln. Zudem haben wir viel gearbeitet und einiges angerissen. In Ergolding wartet nun die erste Bewährungsprobe“, resümiert der erfahrene Chefanweiser des SVN.

Nach genau 70 Tagen Pause ist die Bezirksliga West am Freitagabend zurück und startet gleich mit einem Kracherspiel. Dabei empfängt der letztjährige sechste FC Ergolding die Grafen aus Neufraunhofen, die in der vergangenen Saison auf Platz drei landeten. Anpfiff ist um 18:30 Uhr im Ergoldinger Sportpark.

Der FCE möchte nach einer Saison mit Höhen und Tiefen wieder ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden. Nach der kräftezehrenden und gescheiterten Landesligarelegation 2024 konnte das Team von Michael Heckner die PS in der abgelaufenen Spielzeit nicht auf die Straße bringen und lief nur auf dem sechsten Tabellenplatz ein.

Grund dafür waren unter anderem eine große Flut an verletzten und angeschlagen Spielern, sowie eine mangelnde Chancenverwertung. Mit neun Neuzugängen, um Torwart und Rückkehrer Moritz Riedl, sowie vier Talenten aus dem Nachwuchs konnte Ergolding zumindest die personelle Komponente minimieren. „Spielerisch haben wir auch letzte Saison sehr gute Kritiken bekommen. Diese Leistungen gilt es jetzt noch öfter in Punkte umzumünzen, dann werden wir auch wieder vorne mit dabei sein und das ist unser aller Ansporn“, sagt der sonst so defensive Trainer des FC Ergolding und gibt die Richtung vor.