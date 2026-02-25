Topspiel zum Auftakt für den SSV Weilerswist

Begrüßung beider Mannschaften im Hinrundenspiel in Weilerswist Endstand 1:1 – Foto: M. St.

Am kommenden Sonntag endet die mehr als dreimonatige Winterpause in der Kreisliga A Kreis Euskirchen – die Rückrunde der Saison 2025/26 startet. Für den SSV Weilerswist geht es direkt mit einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe los: Zum Auftakt reist die Ziburske-Elf zur SG Flamersheim-Kirchheim.

Die Spielgemeinschaft aus Flamersheim und Kirchheim präsentierte sich zum Abschluss der Hinrunde in bestechender Form. Die letzten sieben Ligaspiele blieb der Gastgeber ungeschlagen und setzte mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen einen Ligaaufsteiger ein deutliches Ausrufezeichen.

Mit 20 Punkten rangiert die SG derzeit auf Tabellenplatz sechs und hat den Anschluss an die obere Tabellenhälfte fest im Blick. Besonders die stabile Defensive und das effektive Umschaltspiel machten die Mannschaft zuletzt schwer zu bespielen.

Weilerswist in Schlagdistanz zur Spitze

Mit dem SSV Weilerswist kommt jedoch eines der Topteams der Liga nach Flamersheim. Neun Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bedeuten 29 Punkte und Tabellenplatz drei – in direkter Schlagdistanz zur Ligaspitze.

Vor allem der Endspurt vor der Winterpause konnte sich sehen lassen: Aus den letzten fünf Hinrundenspielen sammelte die Ziburske-Elf starke 13 Punkte. Die Mischung aus Offensivstärke und defensiver Stabilität macht den SSV in dieser Saison zu einem ernstzunehmenden Aufstiegskandidaten.

Legt man allein die Hinrunde zugrunde, darf der SSV Weilerswist als leichter Favorit in dieses Duell gehen – doch die aktuelle Serie der Gastgeber spricht ebenfalls eine deutliche Sprache.

Direkter Vergleich verspricht Spannung

Ein Blick auf die Historie unterstreicht die Ausgeglichenheit dieses Duells: In bislang 17 Aufeinandertreffen gingen beide Teams jeweils sechsmal als Sieger vom Platz, fünf Partien endeten Unentschieden. Die Bilanz ist also nahezu identisch – beste Voraussetzungen für ein spannendes und umkämpftes Spiel.

Anstoß & Schiedsrichtergespann

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Markus Teltscher. An den Seitenlinien assistieren ihm Dilyar Osman und Rayan Sabbah.

Dem Schiedsrichtergespann wünschen wir eine souveräne Spielleitung und beiden Mannschaften ein faires und erfolgreiches Auftaktspiel in die Rückrunde.

Anstoß ist am Sonntag um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Speckelsteinstraße in 53881 Euskirchen-Flamersheim.