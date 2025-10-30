Topspiel zum Abschluss der Englischen Woche

Dennoch wird die Herausforderung gegen Hannover 96 natürlich sehr groß. „Sie haben mit Christian Titz einen sehr guten Trainer, der schon jahrelang in der 2. Bundesliga unterwegs ist, dazu auch eine sehr gute Mannschaft. Hannover ist nicht umsonst einer der absoluten Topfavoriten auf den Aufstieg“, sagt Vincent Wagner: „Wir brauchen morgen ähnlich wie gegen Kiel eine absolute Topleistung. Wir werden sehr viel laufen und leiden müssen, aber auch trotzdem mutig bei uns bleiben. Wenn wir das schaffen, können wir zuhause auch den Dreier holen.“ Nach aktuellem Stand sind dabei alle Spieler gesund und einsatzbereit, Maximilian Rohr fehlt gegen Hannover 96 allerdings gelbgesperrt.

Am Freitag um 18.30 Uhr empfängt die SV Elversberg mit Hannover 96 einen Mitbewerber um einen Bundesliga-Aufstiegsplatz in der URSAPHARM-Arena an der Lindenstr. (Spiesen-Elversberg). Die Motivation ist dabei beim gesamten SVE-Team groß, vor den heimischen Fans einen positiven Abschluss der intensiven Woche zu schaffen. „Es geht Schlag auf Schlag, wir freuen uns auf das Spiel morgen“, sagt Vincent Wagner. Auch wenn sein Team zuletzt Punkte abgeben musste, liegt die SVE derzeit auf Tabellenplatz drei, Hannover knapp dahinter auf Rang vier. „Es wird ein Topspiel, das hätte vor drei Monaten vermutlich kaum jemand gedacht“, sagt Wagner: „Mit der Ausgangslage, die sich unsere Jungs über die letzten Wochen und Monate erarbeitet haben, kann man sehr stolz sein.“