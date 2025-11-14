Topspiel: Zieht Dorfmerkingen gegen Nattheim mit zehn! Punkten davon?

---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr FC Durlangen Durlangen FV 08 Unterkochen Unterkochen 14:30 live PUSH

Der FC Durlangen erwartet mit dem FV 08 Unterkochen einen Gegner, der zuletzt mit dem 4:1 gegen Nattheim Selbstvertrauen tankte. Unterkochen will diesen Schwung nutzen und den Anschluss an die Top fünf verteidigen. Durlangen baut auf die eigene Heimstärke und möchte nach zwei Niederlagen wieder Halt finden. Das Duell verspricht körperliche Intensität und taktische Disziplin.

Die TSG Nattheim steht nach dem deutlichen 1:4 in Unterkochen unter Zugzwang und möchte dem Tabellenführer Paroli bieten. Dorfmerkingen II reist mit dem Pflichtsieg in Neuler im Rücken an und wirkt weiterhin bemerkenswert stabil. Für Nattheim ist dies ein Schlüsselspiel im Rennen um die Spitze. Beide Teams verfügen über enorme Offensivqualität, was ein hochintensives Duell erwarten lässt.

Der TV Neuler zeigte beim 1:2 in Dorfmerkingen eine ordentliche Vorstellung, blieb aber ohne Ertrag. Schwabsberg-Buch überzeugte mit dem 4:2 gegen Aalen und reist mit breiter Brust an. Neuler will vor eigenem Publikum dringend Zähler sammeln, um Abstand zur Abstiegszone zu wahren. Die DJK möchte ihren Aufwärtstrend festigen und die oberen Tabellenränge weiter im Blick behalten.

Der SSV Aalen will nach dem 2:4 in Schwabsberg wieder Stabilität finden. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen reist nach dem wichtigen 3:1 gegen Tannhausen/Stödtlen mit neuem Mut an. Beide Teams bewegen sich aktuell zwischen Anspruch und Unsicherheit. Entsprechend erwartet die Zuschauer ein intensives und emotionales Aufeinandertreffen.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen steht nach dem 1:3 in Heldenfingen/Heuchlingen erneut unter Druck und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Böbingen zeigte trotz des 1:2 gegen Schnaitheim eine ordentliche Leistung und will sich aus dem unteren Tabellenbereich lösen. Tannhausen muss vor allem defensiv stabiler auftreten, um gegen Böbingen bestehen zu können. Es kündigt sich ein kämpferisches Kellerduell an.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim Sportfreunde Lorch SF Lorch 14:30 live PUSH

Die TSG Schnaitheim reist mit Rückenwind aus dem 2:1-Auswärtssieg in Böbingen an. Für die Sportfreunde Lorch zählt nach dem 2:2 in Hüttlingen jeder Punkt, um im Tabellenkeller nicht noch weiter zurückzufallen. Schnaitheim will das Momentum nutzen und sich im Mittelfeld festsetzen. Lorch dagegen setzt auf Einsatzwillen und defensive Stabilität, um die Wende einzuleiten.

Der TSV Hüttlingen kam zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Lorch hinaus und sucht nach Konstanz. Bargau trennte sich mit einem 1:1 von Bettringen und möchte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren. Beide Teams verfügen über Qualität im letzten Drittel, zeigen jedoch schwankende Leistungen. Ein intensiver Schlagabtausch zweier eng beieinanderliegender Konkurrenten ist zu erwarten.

