Topspiel wird für Türkischen SV zur Reifeprüfung

Wiesbaden. Das Selbstvertrauen ist da, das Wissen um die eigenen Fähigkeiten auch, doch im Lager des Türkischen SV flippen sie angesichts des Sprungs an die Tabellenspitze der Verbandsliga nicht komplett aus. Chefcoach Gökhan Caliskan (46) schon mal gar nicht. Durchmarsch in die Hessenliga? Da hält der TSV-Trainer den Ball vor dem Topspiel gegen Verfolger TuS Hornau (So., 15 Uhr) lieber flach: „Es ist viel zu früh, um darüber zu reden. Erst einmal die 40-Punkte-Marke knacken und dann sehen wir, wohin die Reise geht.“

Der Coach verweist auf die generelle Qualität im Liga-Feld und auf die dicht gedrängte Spitzengruppe. Die Spiele gegen Hornau, danach in Heuchelheim, anschließend gegen Hadamar (zuletzt 11:2 über Okriftel), beim TSV Steinbach Haiger II sowie nach spielfreiem Wochenende zum Jahresabschluss am 30. November gegen Okriftel markieren für Caliskan ein erstes Etappenziel. Und klar: Freiwillig wird sein Team die erreichte Spitzenposition nicht räumen. „Das ist eine neue Rolle für uns. Wir wollen uns jetzt oben festhalten, so lange es geht“, sagt der Coach. Vom Jäger zum Gejagten, damit habe die Mannschaft bereits in der Gruppenliga-Meistersaison gut umgehen können.

Für ihn heißt es „immer bescheiden bleiben, jedes Spiel läuft anders“, denkt er etwa an das unerwartete 2:5 in Waldbrunn zurück, das mit einem 5:1 über Ederbergland und zuletzt mit dem 3:2 bei Limburg 07 ausgemerzt wurde. Gegen Hessenliga-Absteiger Hornau um Niklas Kern (ehemals SV Wallrabenstein und Roan Heller (früher FC Bierstadt) erwartet Caliskan ein Duell gegen einen eingespielten Gegner mit „super Offensive“ sowie 200 bis 300 Zuschauer auf dem heimischen Niederfeld. Dort stehen bisher in dieser Runde fünf Siege und eine Niederlage zu Buche.

Caliskan-Devise: „Egal, wie du heißt, du musst liefern“

Doch was macht den TSV neben der allseits anerkannten Spielstärke aus? Ein Faktor ist für Gökhan Caliskan das im Sommer zusammengebliebene Gefüge: „Das ist für mich entscheidend. Dann haben wir sechs, sieben gute Jungs dazu geholt, um für Konkurrenzkampf zu sorgen. Das haben wir auch erreicht.“ Dadurch muss er wöchentlich nicht nur Stamm-, sondern auch Bankplätze verteilen. „Klar sind einige dann mal angefressen. Aber das muss ich managen. Egal, wie du heißt, du musst liefern“, verweist Caliskan auf seine Maxime. Er weiß um diesen heiklen Part und setzt auf Vier-Augen-Gespräche. Wie etwa bei Richard Ofosu, der beim 1:2 im Derby gegen den SV Wiesbaden Rot gesehen hatte. „Das hat ihn ein bisschen mitgenommen. Aber er hat die Qualität und ist ein ganz wichtiger Spieler“, stärkt Caliskan dem Defensiv-Routinier den Rücken.

Doch keiner hat einen Freibrief für Einsätze. Mit Dawda Njie kehrt nun ein Defensivmann nach Sperre zurück. Auch Keeper Fabian Vollmer (war krank) ist gegen Hornau dabei. Davon abgesehen hat Yoel Yilma praktisch ab dem ersten Training beim TSV im zentralen Mittelfeld als Spieler mit Ruhe und Qualitäten am Ball eingeschlagen. Bei Borussia Dortmund spielte er in der früheren A- und B-Jugendbundesliga, dazu beim SV Wehen Wiesbaden im U19-Oberhaus, ehe er bei den Männern nach etlichen Oberliga-Stationen jetzt in seiner Geburtsstadt Wiesbaden zum anhaltenden Höhenflug des Türkischen SV beiträgt.