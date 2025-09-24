Topspiel unter Flutlicht: Vorwärts Nordhorn II empfängt die SG Freren

– Foto: Michael Rüther

Am Mittwochabend steigt in Nordhorn das Spitzenspiel der Bezirksliga Weser-Ems: Tabellenführer Vorwärts Nordhorn II trifft auf die SG Freren, die aktuell auf Rang drei steht. Beide Teams haben bislang fünfzehn Punkte auf dem Konto, allerdings hat Freren noch ein Spiel weniger absolviert. Entsprechend groß ist die Spannung vor diesem Duell. Verteidigt Nordhorn die Tabellenspitze oder springt Freren (zumindest zwischenzeitlich) auf eins? Freren-Coach Florian Hoff erklärt uns vor dem Top-Spiel wie die Partie angegangen werden soll.

Die Gastgeber mussten am Wochenende ihre erste Niederlage der Saison hinnehmen – mit 0:1 verlor Vorwärts II beim Landesliga-Absteiger Bad Bentheim in der Nachspielzeit. Freren hingegen feierte einen 1:0-Heimerfolg gegen den VfL Emslage und reist mit Rückenwind an.

SG-Trainer Florian Hoff blickt mit Respekt, aber auch mit Zuversicht auf die Partie. „Am Mittwoch es weiter gegen den aktuellen Tabellenführer. Ich glaube, Vorwärts II macht zur Zeit ziemlich viel, ziemlich richtig. Sie sind nicht zu Unrecht da oben, spielen aktuell wirklich eine starke Saison.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Hoff von den spielerischen Qualitäten der Nordhorner. „Sie sind jung, sind fit, sind dynamisch, haben Bock, guten Fußball zu zeigen.“ Für seine Mannschaft bedeutet das, von Beginn an hellwach zu sein: „Dementsprechend müssen wir auch gewarnt sein und deren Plan, den sie in den letzten Spielen verfolgt haben, versuchen zu brechen.“