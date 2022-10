Topspiel und Derby in Zuzenhausen Verbandsliga +++ Zuzenhausen empfängt Mühlhausen +++ Nachbarduelle in Mosbach, Mannheim und Bretten

Verschoben auf kommenden Mittwoch, wurde das Duell des FC Astoria Walldorf II gegen den FC Olympia Kirrlach. In den letzten vier Direktduellen gegen Walldorf kassierte Kirrlach insgesamt satte 14 Gegentreffer. Walldorf will den Anschluss zu den vorderen Vier nicht verlieren und an vergangene Woche anknüpfen.