Topspiel um Platz zwei: Gretesch fordert Jesteburg

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West zu einem echten Spitzenspiel: Die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC empfängt den Tabellenzweiten FC Jesteburg-Bendestorf. Nur ein Punkt trennt beide Teams – entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie im Kampf um den zweiten Tabellenplatz.

Für Gretesch-Trainer Johannes Müller ist die Ausgangslage eindeutig: „Für uns ist es das zweite Topspiel in Folge. Der Gewinner des Spiels hat sicherlich gute Chancen, die Saison am Ende auf Platz zwei zu beenden. Daher sind wir davon überzeugt, dass es ein heißes Spiel wird.“ Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir wollen auf Platz zwei, Jesteburg wird sicherlich alles daran setzen, das zu verhindern. Ich denke, das sind gute Voraussetzungen für ein absolutes Topspiel.“

Nach der knappen Niederlage gegen Spitzenreiter TiMoNo richtet sich der Fokus auf die eigene Leistung. „Nach dem guten Auftritt gegen TiMoNo wollen wir natürlich an die Leistung anknüpfen. Wir haben die Woche über die Themen, die zur Niederlage geführt haben, analysiert, angesprochen und an Lösungen gearbeitet“, so Müller. Entscheidend werde vor allem die Effizienz: „Wenn wir spielerisch an den Auftritt anknüpfen können und in der Chancenverwertung effizienter sind, dann haben wir sicherlich die Chance, einen oder mehr Punkte in Osnabrück zu behalten.“

Dabei kann der Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen: „Im Vergleich zur vergangenen Woche steht uns nahezu der komplette Kader wieder zur Verfügung.“

Auch auf Seiten der Gäste ist die Zielrichtung klar. Trainer Marcel Hagemann will den Schwung aus dem Pokal nutzen: „Wir wollen den positiven Schwung aus dem Einzug ins Halbfinale des Niedersachsenpokals unter der Woche mit nach Osnabrück nehmen. Wenn wir den zweiten Platz behalten wollen, dürfen wir dort nicht verlieren.“

Das Hinspiel dient beiden Teams als Referenz. „Bereits das Hinspiel war eine intensive Partie, die letztendlich mit einem verdienten Unentschieden endete. Auch dieses Mal erwarten wir einen Gegner, der leidenschaftlich verteidigt und offensiv viel Durchschlagskraft besitzt“, erklärte Hagemann.

Trotz personeller Einschränkungen zeigt sich der Coach zuversichtlich: „Aufgrund einiger Absagen ist unser Kader nicht optimal besetzt. Dennoch wollen wir viel investieren und neben der Defensive wieder viele offensive Akzente setzen. Unser stabiler Zusammenhalt im Team wird da hoffentlich der Schlüssel sein.“

Alles deutet somit auf ein enges und intensives Duell hin, in dem beide Mannschaften ihre Ambitionen auf den zweiten Tabellenplatz untermauern wollen.